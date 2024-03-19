В конце весны в Тюмени сложится непростая пожарная обстановка

В мае и июне в Тюменской области установится сложная пожарная ситуация. Об этом на официальном сайте сообщает федеральная служба Авиалесоохраны.
«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в разных регионах России. В том числе, в мае и июне — в Тюменской области», — говорится в сообщении.
Прогноз может быть не окончательным. Он разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки в январе и феврале и долгосрочных прогнозах температуры и осадков. По данным Авиалесоохраны, прогноз будет корректироваться в ежемесячном режиме.
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