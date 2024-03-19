В конце весны в Тюмени сложится непростая пожарная обстановка

Авиалесоохрана прогнозирует пожарную опасность в Тюменской области в мае и июне

19 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Самыми «жаркими» месяцами в Тюмени по данным Авиалесоохраны станут май и июнь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В мае и июне в Тюменской области установится сложная пожарная ситуация. Об этом на официальном сайте сообщает федеральная служба Авиалесоохраны. «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в разных регионах России. В том числе, в мае и июне — в Тюменской области», — говорится в сообщении. Прогноз может быть не окончательным. Он разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки в январе и феврале и долгосрочных прогнозах температуры и осадков. По данным Авиалесоохраны, прогноз будет корректироваться в ежемесячном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае и июне в Тюменской области установится сложная пожарная ситуация. Об этом на официальном сайте сообщает федеральная служба Авиалесоохраны. «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в разных регионах России. В том числе, в мае и июне — в Тюменской области», — говорится в сообщении. Прогноз может быть не окончательным. Он разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки в январе и феврале и долгосрочных прогнозах температуры и осадков. По данным Авиалесоохраны, прогноз будет корректироваться в ежемесячном режиме.