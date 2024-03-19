В конце весны в Тюмени сложится непростая пожарная обстановка

Авиалесоохрана прогнозирует пожарную опасность в Тюменской области в мае и июне
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Самыми «жаркими» месяцами в Тюмени по данным Авиалесоохраны станут май и июнь Фото:

В мае и июне в Тюменской области установится сложная пожарная ситуация. Об этом на официальном сайте сообщает федеральная служба Авиалесоохраны.

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в разных регионах России. В том числе, в мае и июне — в Тюменской области», — говорится в сообщении.

Прогноз может быть не окончательным. Он разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки в январе и феврале и долгосрочных прогнозах температуры и осадков. По данным Авиалесоохраны, прогноз будет корректироваться в ежемесячном режиме.

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В мае и июне в Тюменской области установится сложная пожарная ситуация. Об этом на официальном сайте сообщает федеральная служба Авиалесоохраны. «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в разных регионах России. В том числе, в мае и июне — в Тюменской области», — говорится в сообщении. Прогноз может быть не окончательным. Он разработан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки в январе и феврале и долгосрочных прогнозах температуры и осадков. По данным Авиалесоохраны, прогноз будет корректироваться в ежемесячном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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