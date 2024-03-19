Шоссе Тюнина в Кургане рискует уйти под воду

Синоптик Винштейн прогнозирует новое затопление шоссе в Кургане

Курганское шоссе рискует снова уйти под воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В реке Тоболе в Кургане прогнозируют резкое повышение уровня воды. Это может привести к повторению паводка 2016 года, когда шоссе Тюнина заливало водой. URA.RU переговорило с экспертом, чтобы узнать, при каком условии дорога вновь окажется затоплена.

«Согласно официальному прогнозу на 18 марта 2024 года, подготовленному гидрологами из Уральского УГМС в Екатеринбурге, по Кургану уровень волы в Тоболе ождается в 750 см. Допустимая погрешность: 170 см. Уровень на 281 см выше нормы», — сообщил официальный прогноз синоптик-любитель Илья Винштейн у себя в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал URA.RU Илья Винштейн, подтопление шоссе Тюнина начинается при уровне 720 см, то есть в 2024 году дорога рискует уйти под воду. «После 720 см вода уже заходит на шоссе Тюнина. С учетом допустимых погрешностей есть высокая вероятность, что дорога будет залита и перекрыта. Заходит вода быстро, а уходит медленнее», — пояснил синоптик. Винштейн напомнил, что в 2016 году уровень воды в Тоболе был 806 см. Шоссе было перекрыто примерно на месяц. Если во время нынешнего половодья пройдут дожди, то вода будет уходить еще медленнее за счет дополнительного притока.

В 2016 году началось повышение уровня воды в реке Тобол. Первый рост заметили 18 апреля, когда уровень достиг 512 см. За сутки вода поднялась до 529 см. 21 апреля уровень воды в Тоболе уже перевалил за 600 см, а к 24 апреля — за 700. Уже при таком показателе шоссе Тюнина затопило. Пиковым значением для реки Тобол стал показатель в 806 сантиметров. Данный показатель был зафиксирован 1 мая. Тот паводок стал крупнейшим в Кургане за последние 15 лет. Снижение уровня воды в реке началось 2 мая — тогда показатель опустился до 803 см. Уровень воды пришел в норму только к 18 мая. В этот же день власти открыли шоссе Тюнина для движения.

Ранее URA.RU писало, что на реках в Курганской области уровень воды поднимется до двух метров выше нормы. Вскрытие реки Тобол ожидается 10—15 апреля.