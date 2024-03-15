15 марта 2024

На реках в Курганской области уровень воды поднимется до двух метров выше нормы

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Город. Курган, набережная тобола, курган, весна в городе
Уровень воды может достигнуть семи метров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На реках Курганской области уровень воды будет до двух метров выше нормы. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Уровень воды на реках в Курганской области будет до двух метров выше нормы. Вскрытие Тобола ожидается 10—15 апреля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45».

В Кургане уровень воды, являющийся нормой, составляет 526 сантиметров, уточнил синоптик. По его словам, это означает, что может быть выход воды на пойму и достижение отметки семь метров, что соответствует неблагоприятному явлению.

Ранее курганские власти сообщили, что наводнение угрожает 22 населенным пунктам. Главам муниципалитетов поручили информировать жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы они могли заранее позаботиться о своем имуществе.

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На реках Курганской области уровень воды будет до двух метров выше нормы. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Уровень воды на реках в Курганской области будет до двух метров выше нормы. Вскрытие Тобола ожидается 10—15 апреля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45». В Кургане уровень воды, являющийся нормой, составляет 526 сантиметров, уточнил синоптик. По его словам, это означает, что может быть выход воды на пойму и достижение отметки семь метров, что соответствует неблагоприятному явлению. Ранее курганские власти сообщили, что наводнение угрожает 22 населенным пунктам. Главам муниципалитетов поручили информировать жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы они могли заранее позаботиться о своем имуществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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