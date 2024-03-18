В Нягани (ХМАО) малолетние вандалы за три дня бесплатного проезда в общественном транспорте разгромили новые автобусы. Видеозапись с последствиями действий подростков, сделанная одним из водителей, была размещена в городском чате «Автобусы-Маршруты Нягани».
«Автобус 247, маршрут 1. Третий день возим пассажиров бесплатно. Результат наших поездок — это на семи автобусах оборваны обшивки, исписанные сидения, оплеванные стекла, в салоне грязь, мусор, украдены огнетушители. Самое страшное — это опять разбили нам стекло. Насквозь пробили большое отверстие», — говорит водитель на видео.
Все эти повреждения, по его словам, нанесли подростки, которые толпами катаются в автобусах, не соблюдая правила поведения и нормы морали. За последние три дня дети ездили по 4-5 рейсов на общественном транспорте, таким образом коротая свободное время. Мужчина призвал родителей подростков обратить внимание на то, как их дети проводят досуг.
Для уточнения деталей журналист URA.RU обратился в мэрию Нягани с запросом. На момент публикации материала ответ получен не был.
Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нягани Иван Ямашев возмутился поведением подростков, расстрелявших городской автобус из пневматического оружия. Он рассказал о том, что в результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали.
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