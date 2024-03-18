18 марта 2024

Банда подростков-вандалов из ХМАО уродует новые автобусы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани вандалы разгромили новые автобусы Фото:

В Нягани (ХМАО) малолетние вандалы за три дня бесплатного проезда в общественном транспорте разгромили новые автобусы. Видеозапись с последствиями действий подростков, сделанная одним из водителей, была размещена в городском чате «Автобусы-Маршруты Нягани».

«Автобус 247, маршрут 1. Третий день возим пассажиров бесплатно. Результат наших поездок — это на семи автобусах оборваны обшивки, исписанные сидения, оплеванные стекла, в салоне грязь, мусор, украдены огнетушители. Самое страшное — это опять разбили нам стекло. Насквозь пробили большое отверстие», — говорит водитель на видео.

Все эти повреждения, по его словам, нанесли подростки, которые толпами катаются в автобусах, не соблюдая правила поведения и нормы морали. За последние три дня дети ездили по 4-5 рейсов на общественном транспорте, таким образом коротая свободное время. Мужчина призвал родителей подростков обратить внимание на то, как их дети проводят досуг.

Для уточнения деталей журналист URA.RU обратился в мэрию Нягани с запросом. На момент публикации материала ответ получен не был.

Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нягани Иван Ямашев возмутился поведением подростков, расстрелявших городской автобус из пневматического оружия. Он рассказал о том, что в результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали.

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В Нягани (ХМАО) малолетние вандалы за три дня бесплатного проезда в общественном транспорте разгромили новые автобусы. Видеозапись с последствиями действий подростков, сделанная одним из водителей, была размещена в городском чате «Автобусы-Маршруты Нягани». «Автобус 247, маршрут 1. Третий день возим пассажиров бесплатно. Результат наших поездок — это на семи автобусах оборваны обшивки, исписанные сидения, оплеванные стекла, в салоне грязь, мусор, украдены огнетушители. Самое страшное — это опять разбили нам стекло. Насквозь пробили большое отверстие», — говорит водитель на видео. Все эти повреждения, по его словам, нанесли подростки, которые толпами катаются в автобусах, не соблюдая правила поведения и нормы морали. За последние три дня дети ездили по 4-5 рейсов на общественном транспорте, таким образом коротая свободное время. Мужчина призвал родителей подростков обратить внимание на то, как их дети проводят досуг. Для уточнения деталей журналист URA.RU обратился в мэрию Нягани с запросом. На момент публикации материала ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нягани Иван Ямашев возмутился поведением подростков, расстрелявших городской автобус из пневматического оружия. Он рассказал о том, что в результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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