В Пермском крае задержан второй за день начальник исправительной колонии

В Перми задержан начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов. Он, как и ранее задержанный начальник чусовской ИК-37 Илья Асламов, обвиняется в получении взятки.
«Задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов. Его обвиняют в получении взятки», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе ГУФСИН по Прикамью изданию подтвердили информацию о задержании руководителя исправучреждения. В ведомстве уточнили, что участие в задержании Ассанова принимали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.
Сейчас в ИК-29 проводятся следственные действия. Ранее URA.RU сообщало о задержании начальника ИК №37 города Чусового Ильи Асламова. Сегодня Свердловский районный суд Перми избирает для задержанного меру пресечения.
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