В Пермском крае задержан второй за день начальник исправительной колонии

В Перми задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УФСИН. Тюмень, уфсин, конвоирование, конвой, наручники
Начальник ИК-29 подозревается во взятке Фото:

В Перми задержан начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов. Он, как и ранее задержанный начальник чусовской ИК-37 Илья Асламов, обвиняется в получении взятки.

«Задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов. Его обвиняют в получении взятки», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе ГУФСИН по Прикамью изданию подтвердили информацию о задержании руководителя исправучреждения. В ведомстве уточнили, что участие в задержании Ассанова принимали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас в ИК-29 проводятся следственные действия. Ранее URA.RU сообщало о задержании начальника ИК №37 города Чусового Ильи Асламова. Сегодня Свердловский районный суд Перми избирает для задержанного меру пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми задержан начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов. Он, как и ранее задержанный начальник чусовской ИК-37 Илья Асламов, обвиняется в получении взятки. «Задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов. Его обвиняют в получении взятки», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе ГУФСИН по Прикамью изданию подтвердили информацию о задержании руководителя исправучреждения. В ведомстве уточнили, что участие в задержании Ассанова принимали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас в ИК-29 проводятся следственные действия. Ранее URA.RU сообщало о задержании начальника ИК №37 города Чусового Ильи Асламова. Сегодня Свердловский районный суд Перми избирает для задержанного меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...