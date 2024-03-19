ГУФСИН по Пермскому краю прокомментировало задержание начальника ИК-37

Пермское ГУФСИН: в ИК-37 после задержания начальника идут следственные действия
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Интервью с главой ГУФСИН Юрием Лымарем. Пермь
ГУФСИН по Пермскому краю подтвердило информацию о задержании начальника ИК-37 Фото:

В ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили задержание начальника ИК №37 города Чусового Ильи Асламова. Сейчас в исправительном учреждении проводятся следственные действия.

«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями УФСБ Пермского края задержан начальник ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю Асламов И.А.» — пояснили в пресс-службе ведомства.

Асламов был задержан накануне, 18 марта на своем рабочем месте. Ему инкриминируется получение взятки. Сегодня Свердловский районный суд Перми изберет для задержанного меру пресечения.

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В ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили задержание начальника ИК №37 города Чусового Ильи Асламова. Сейчас в исправительном учреждении проводятся следственные действия. «Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями УФСБ Пермского края задержан начальник ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю Асламов И.А.» — пояснили в пресс-службе ведомства. Асламов был задержан накануне, 18 марта на своем рабочем месте. Ему инкриминируется получение взятки. Сегодня Свердловский районный суд Перми изберет для задержанного меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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