ГУФСИН по Пермскому краю прокомментировало задержание начальника ИК-37

В ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили задержание начальника ИК №37 города Чусового Ильи Асламова. Сейчас в исправительном учреждении проводятся следственные действия.
«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями УФСБ Пермского края задержан начальник ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю Асламов И.А.» — пояснили в пресс-службе ведомства.
Асламов был задержан накануне, 18 марта на своем рабочем месте. Ему инкриминируется получение взятки. Сегодня Свердловский районный суд Перми изберет для задержанного меру пресечения.
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