Какие курганские реки выйдут из берегов

Курганский синоптик Винштейн перечислил реки, в которых вырастет уровень воды
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, река тобол, наводнение, река, весна
Ситуация с паводком в Тоболе станет самой опасной в Курганской области Фото:
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Часть рек Курганской области во время весеннего половодья выйдет из берегов, сообщил URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн. По его мнению, ситуацию можно назвать неблагоприятной. Винштейн рассказал, в каких реках ожидается повышение уровня воды и какой уровень будет опасен для жителей региона.

«На реках Миасс и Исеть уровень воды ожидаются в пределах нормы. На реке Уй гидрологи ждут очень высокий уровень. Это означает, что значительные объемы воды могут прийти со стороны Челябинской области», — рассказал URA.RU Винштейн.

Синоптик пояснил, что при этих условиях половодье на реке Тобол будет более серьезным, чем в остальных реках Курганской области. В селе Звериноголовском уровень воды ожидается на 276 см выше нормы. Гидрологи Уральского УГМС в Екатеринбурге в своем прогнозе отметили, что в этом селе уровень воды может достигнуть 850 см.

Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозирует новое затопление шоссе в Кургане. Резкое повышение уровня воды может привести к повторению паводка 2016 года, когда дорогу ушла под воду.

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Часть рек Курганской области во время весеннего половодья выйдет из берегов, сообщил URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн. По его мнению, ситуацию можно назвать неблагоприятной. Винштейн рассказал, в каких реках ожидается повышение уровня воды и какой уровень будет опасен для жителей региона. «На реках Миасс и Исеть уровень воды ожидаются в пределах нормы. На реке Уй гидрологи ждут очень высокий уровень. Это означает, что значительные объемы воды могут прийти со стороны Челябинской области», — рассказал URA.RU Винштейн. Синоптик пояснил, что при этих условиях половодье на реке Тобол будет более серьезным, чем в остальных реках Курганской области. В селе Звериноголовском уровень воды ожидается на 276 см выше нормы. Гидрологи Уральского УГМС в Екатеринбурге в своем прогнозе отметили, что в этом селе уровень воды может достигнуть 850 см. Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозирует новое затопление шоссе в Кургане. Резкое повышение уровня воды может привести к повторению паводка 2016 года, когда дорогу ушла под воду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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