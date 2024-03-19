Какие курганские реки выйдут из берегов

Курганский синоптик Винштейн перечислил реки, в которых вырастет уровень воды

Ситуация с паводком в Тоболе станет самой опасной в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Часть рек Курганской области во время весеннего половодья выйдет из берегов, сообщил URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн. По его мнению, ситуацию можно назвать неблагоприятной. Винштейн рассказал, в каких реках ожидается повышение уровня воды и какой уровень будет опасен для жителей региона.

«На реках Миасс и Исеть уровень воды ожидаются в пределах нормы. На реке Уй гидрологи ждут очень высокий уровень. Это означает, что значительные объемы воды могут прийти со стороны Челябинской области», — рассказал URA.RU Винштейн.

Синоптик пояснил, что при этих условиях половодье на реке Тобол будет более серьезным, чем в остальных реках Курганской области. В селе Звериноголовском уровень воды ожидается на 276 см выше нормы. Гидрологи Уральского УГМС в Екатеринбурге в своем прогнозе отметили, что в этом селе уровень воды может достигнуть 850 см.

Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозирует новое затопление шоссе в Кургане. Резкое повышение уровня воды может привести к повторению паводка 2016 года, когда дорогу ушла под воду.