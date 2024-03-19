Последние автомобили достались Галине Нигруль и Галине Синцовой из Челябинска
В викторине «Всей семьей — за Челябинск» 19 марта разыграли последний автомобиль. Lada Granta досталась челябинке Галине Нигруль.
«Да правда что-ли?» — отреагировала Нигруль в прямом эфире ОТВ. Автомобиля в семье челябинки до этого момента не было.
В момент разговора женщина смотрела эфир викторины, но перед звонком телевизор сломался. Перед этим в эфире была разыграна еще одна Lada Granta. Она досталась Галине Синцовой из Челябинска.
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