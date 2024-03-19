В Челябинске на викторине разыграли последний автомобиль. Видео

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ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада гранта
Последние автомобили достались Галине Нигруль и Галине Синцовой из Челябинска Фото:

В викторине «Всей семьей — за Челябинск» 19 марта разыграли последний автомобиль. Lada Granta досталась челябинке Галине Нигруль.

«Да правда что-ли?» — отреагировала Нигруль в прямом эфире ОТВ. Автомобиля в семье челябинки до этого момента не было.

В момент разговора женщина смотрела эфир викторины, но перед звонком телевизор сломался. Перед этим в эфире была разыграна еще одна Lada Granta. Она досталась Галине Синцовой из Челябинска.

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В викторине «Всей семьей — за Челябинск» 19 марта разыграли последний автомобиль. Lada Granta досталась челябинке Галине Нигруль. «Да правда что-ли?» — отреагировала Нигруль в прямом эфире ОТВ. Автомобиля в семье челябинки до этого момента не было. В момент разговора женщина смотрела эфир викторины, но перед звонком телевизор сломался. Перед этим в эфире была разыграна еще одна Lada Granta. Она досталась Галине Синцовой из Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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