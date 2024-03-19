В суде защита заявила о смерти «крабового короля» с Дальнего Востока Кана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура не поверила в смерть Кана Фото:

В судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Олега Кана, известного как «крабовый король». Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации

«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков. Он сослался на данные Федеральной нотариальной палаты России.

Однако представитель Генпрокуратуры выразил сомнение в достоверности этой информации, указав на отсутствие данных о смерти Кана в регистрационных органах России. «В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, по нашим сведениям, нет», — подчеркнул он.

Олег Кан был обвиняемым по нескольким уголовным делам, включая организацию убийства и руководство преступным сообществом. В январе 2023 года гособвинение запросило для него 19 лет колонии строгого режима. На данный момент Кан находится в розыске. Его предполагаемая смерть ставит под вопрос дальнейшее развитие судебного процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Олега Кана, известного как «крабовый король». Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации «Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков. Он сослался на данные Федеральной нотариальной палаты России. Однако представитель Генпрокуратуры выразил сомнение в достоверности этой информации, указав на отсутствие данных о смерти Кана в регистрационных органах России. «В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, по нашим сведениям, нет», — подчеркнул он. Олег Кан был обвиняемым по нескольким уголовным делам, включая организацию убийства и руководство преступным сообществом. В январе 2023 года гособвинение запросило для него 19 лет колонии строгого режима. На данный момент Кан находится в розыске. Его предполагаемая смерть ставит под вопрос дальнейшее развитие судебного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...