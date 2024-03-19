В суде защита заявила о смерти «крабового короля» с Дальнего Востока Кана

19 марта 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Прокуратура не поверила в смерть Кана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Олега Кана, известного как «крабовый король». Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации «Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков. Он сослался на данные Федеральной нотариальной палаты России. Однако представитель Генпрокуратуры выразил сомнение в достоверности этой информации, указав на отсутствие данных о смерти Кана в регистрационных органах России. «В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, по нашим сведениям, нет», — подчеркнул он. Олег Кан был обвиняемым по нескольким уголовным делам, включая организацию убийства и руководство преступным сообществом. В январе 2023 года гособвинение запросило для него 19 лет колонии строгого режима. На данный момент Кан находится в розыске. Его предполагаемая смерть ставит под вопрос дальнейшее развитие судебного процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Олега Кана, известного как «крабовый король». Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации «Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков. Он сослался на данные Федеральной нотариальной палаты России. Однако представитель Генпрокуратуры выразил сомнение в достоверности этой информации, указав на отсутствие данных о смерти Кана в регистрационных органах России. «В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, по нашим сведениям, нет», — подчеркнул он. Олег Кан был обвиняемым по нескольким уголовным делам, включая организацию убийства и руководство преступным сообществом. В январе 2023 года гособвинение запросило для него 19 лет колонии строгого режима. На данный момент Кан находится в розыске. Его предполагаемая смерть ставит под вопрос дальнейшее развитие судебного процесса.