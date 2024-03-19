Полковник запаса Насонов: Бельгия поможет Украине минировать море

20 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина усилит флот и защиту с помощью Бельгии, сказал Роман Насонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет заниматься минированием Черного моря с помощью кораблей, которые обещала стране поставить Бельгия. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. Бельгия готовит новую поставку военной помощи для Украины, сообщает бельгийское издание Belga со ссылкой на министра обороны страны Людивин Дедондер. В рамках данного транша Киев должен получить около 300 бронемашин Iveco LMV Lynx и три корабля с минными тральщиками. «Данные суда являются небольшими относительно других запасом хода, имеют слабое вооружение. Они оснащены, как правило, 20-миллиметровыми автоматическими орудиями и крупнокалиберным пулеметом. Они могут минировать, доставлять различные грузы и помогать совершать маневры личносу составу», — сказал Роман Насонов. Обещанные бронемашины станут для Киева помощниками в рамках защиты. «Это машины не переднего края, с их помощью можно эвакуировать раненых, осуществлять поставку боеприпасов, перевозить оборудование, в том числе средства РЭБ (радиоэлектронная борьба). Бельгия поставляет то, что есть в наличии, она не позволит вступить в очередную конфронтацию с Россией», — объяснил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина будет заниматься минированием Черного моря с помощью кораблей, которые обещала стране поставить Бельгия. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. Бельгия готовит новую поставку военной помощи для Украины, сообщает бельгийское издание Belga со ссылкой на министра обороны страны Людивин Дедондер. В рамках данного транша Киев должен получить около 300 бронемашин Iveco LMV Lynx и три корабля с минными тральщиками. «Данные суда являются небольшими относительно других запасом хода, имеют слабое вооружение. Они оснащены, как правило, 20-миллиметровыми автоматическими орудиями и крупнокалиберным пулеметом. Они могут минировать, доставлять различные грузы и помогать совершать маневры личносу составу», — сказал Роман Насонов. Обещанные бронемашины станут для Киева помощниками в рамках защиты. «Это машины не переднего края, с их помощью можно эвакуировать раненых, осуществлять поставку боеприпасов, перевозить оборудование, в том числе средства РЭБ (радиоэлектронная борьба). Бельгия поставляет то, что есть в наличии, она не позволит вступить в очередную конфронтацию с Россией», — объяснил эксперт.