На месте аварии в курганском районе Рябково заметили спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане, рядом с автобусной остановкой «Монтажников» по проспекту Машиностроителей в районе Рябково, произошла авария с участием нескольких легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. Информацию об этом сообщает читатель URA.RU, прилагая фотографии.

«Авария на „Монтажников“ 19 марта вечером, стоит пожарная машина», — говорится в сообщении читателя. На фотографиях, представленных читателем, видно, что спасатели работают рядом с наиболее пострадавшим от аварии автомобилем. Также одна из машин перекрыла часть проезжей части.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ОГИБДД УМВД России по Кургану для уточнения информации по теме. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что на улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины.



Обновлено в 21:06:

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водитель выехал на встречную полосу и столкнулся другим транспортным средством. «В 19:15 по адресу проспект Машиностроителей, 39 водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны улицы Чернореченской в сторону улицы Голикова не справился с управлением своего транспортного средства и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia, который двигался в противоположном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля получил травмы», — сообщили в ведомстве.

Авария с участием нескольких машин произошла на остановке «Монтажников» Читатель URA.RU

На месте происшествия заметили пожарную машину и спасателей Читатель URA.RU