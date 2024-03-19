МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Игр в Париже

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция, уличная торговля, иммигранты, сувениры
Игры пройдут во Франции Фото:

Российским и белорусским спортсменам не разрешили участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия Олимпийских игр #Париж2024, поскольку они являются индивидуальными спортсменами», — говорится в сообщении. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее.

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Российским и белорусским спортсменам не разрешили участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. «Индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия Олимпийских игр #Париж2024, поскольку они являются индивидуальными спортсменами», — говорится в сообщении. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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