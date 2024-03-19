МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Игр в Париже

Игры пройдут во Франции
Российским и белорусским спортсменам не разрешили участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.
«Индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия Олимпийских игр #Париж2024, поскольку они являются индивидуальными спортсменами», — говорится в сообщении. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее.
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