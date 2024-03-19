МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Игр в Париже

19 марта 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Игры пройдут во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским и белорусским спортсменам не разрешили участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. «Индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия Олимпийских игр #Париж2024, поскольку они являются индивидуальными спортсменами», — говорится в сообщении. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским и белорусским спортсменам не разрешили участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. «Индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия Олимпийских игр #Париж2024, поскольку они являются индивидуальными спортсменами», — говорится в сообщении. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее.