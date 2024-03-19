Жители ЯНАО скупают внедорожники

20 марта 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО новый УАЗ Patriot можно купить за 1,7 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ЯНАО при покупке новых автомобилей отдают предпочтение бренду УАЗ. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в начале 2024 года выбор в пользу внедорожников отдается в 84% продаж. «В Ямало-Ненецком автономном округе в начале 2024 самыми популярными брендами новых авто по доле спроса на платформе стали УАЗ (84%), Toyota (6%) и Haval (5%)» — сообщили аналитики «Авито Авто» корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость таких авто составила 1 705 000 рублей. В топ-3 востребованных новых автомобилей вошли модели внедорожников УАЗ Patriot, УАЗ Pickup и УАЗ Профи. Доля спроса на портале на них составила 28%, 26% и 11% соответственно, а средняя цена варьируется от 1,7 до 1,9 млн рублей. В ЯНАО на 317% увеличился интерес на новые вездеходы разных категорий. При этом цена выросла незначительно и составила 530 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО при покупке новых автомобилей отдают предпочтение бренду УАЗ. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в начале 2024 года выбор в пользу внедорожников отдается в 84% продаж. «В Ямало-Ненецком автономном округе в начале 2024 самыми популярными брендами новых авто по доле спроса на платформе стали УАЗ (84%), Toyota (6%) и Haval (5%)» — сообщили аналитики «Авито Авто» корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость таких авто составила 1 705 000 рублей. В топ-3 востребованных новых автомобилей вошли модели внедорожников УАЗ Patriot, УАЗ Pickup и УАЗ Профи. Доля спроса на портале на них составила 28%, 26% и 11% соответственно, а средняя цена варьируется от 1,7 до 1,9 млн рублей. В ЯНАО на 317% увеличился интерес на новые вездеходы разных категорий. При этом цена выросла незначительно и составила 530 тысяч рублей.