19 марта 2024

Жители ЯНАО скупают внедорожники

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, ульяновский автомобильный завод
В ЯНАО новый УАЗ Patriot можно купить за 1,7 млн рублей Фото:

Жители ЯНАО при покупке новых автомобилей отдают предпочтение бренду УАЗ. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в начале 2024 года выбор в пользу внедорожников отдается в 84% продаж.

«В Ямало-Ненецком автономном округе в начале 2024 самыми популярными брендами новых авто по доле спроса на платформе стали УАЗ (84%), Toyota (6%) и Haval (5%)» — сообщили аналитики «Авито Авто» корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость таких авто составила 1 705 000 рублей.

В топ-3 востребованных новых автомобилей вошли модели внедорожников УАЗ Patriot, УАЗ Pickup и УАЗ Профи. Доля спроса на портале на них составила 28%, 26% и 11% соответственно, а средняя цена варьируется от 1,7 до 1,9 млн рублей.

В ЯНАО на 317% увеличился интерес на новые вездеходы разных категорий. При этом цена выросла незначительно и составила 530 тысяч рублей.

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Жители ЯНАО при покупке новых автомобилей отдают предпочтение бренду УАЗ. По данным аналитиков платформы «Авито Авто», в начале 2024 года выбор в пользу внедорожников отдается в 84% продаж. «В Ямало-Ненецком автономном округе в начале 2024 самыми популярными брендами новых авто по доле спроса на платформе стали УАЗ (84%), Toyota (6%) и Haval (5%)» — сообщили аналитики «Авито Авто» корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость таких авто составила 1 705 000 рублей. В топ-3 востребованных новых автомобилей вошли модели внедорожников УАЗ Patriot, УАЗ Pickup и УАЗ Профи. Доля спроса на портале на них составила 28%, 26% и 11% соответственно, а средняя цена варьируется от 1,7 до 1,9 млн рублей. В ЯНАО на 317% увеличился интерес на новые вездеходы разных категорий. При этом цена выросла незначительно и составила 530 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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