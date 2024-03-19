Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветеранов боевых действий военкорам

20 марта 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Удостоверение нужно давать военкорам, работающим на СВО, подчеркнул Слуцкий Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект. Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий», — сообщил Слуцкий в эфире «Россия 24» во время встречи с главой страны. Он подчеркнул, что речь идет о военкорах, которые работают на СВО. Удостоверение ветерана боевых действий могут получить военные, участвующие в спецоперации, а также мобилизованные. URA.RU рассказало, какие выплаты и льготы положены людям, имеющий этот статус. Помимо того, правительство РФ сообщило, что теперь удостоверения будут выдавать в формате пластиковой карты. Отмечается, что она станет дополнением к бумажному документу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект. Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий», — сообщил Слуцкий в эфире «Россия 24» во время встречи с главой страны. Он подчеркнул, что речь идет о военкорах, которые работают на СВО. Удостоверение ветерана боевых действий могут получить военные, участвующие в спецоперации, а также мобилизованные. URA.RU рассказало, какие выплаты и льготы положены людям, имеющий этот статус. Помимо того, правительство РФ сообщило, что теперь удостоверения будут выдавать в формате пластиковой карты. Отмечается, что она станет дополнением к бумажному документу.