19 марта 2024

Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветеранов боевых действий военкорам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост Президента РФ в пресс-центре Интерфакса. 13 марта 2024. Москва, слуцкий леонид, лдпр
Удостоверение нужно давать военкорам, работающим на СВО, подчеркнул Слуцкий Фото:
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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект. Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий», — сообщил Слуцкий в эфире «Россия 24» во время встречи с главой страны. Он подчеркнул, что речь идет о военкорах, которые работают на СВО.

Удостоверение ветерана боевых действий могут получить военные, участвующие в спецоперации, а также мобилизованные. URA.RU рассказало, какие выплаты и льготы положены людям, имеющий этот статус. Помимо того, правительство РФ сообщило, что теперь удостоверения будут выдавать в формате пластиковой карты. Отмечается, что она станет дополнением к бумажному документу.

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект. Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий», — сообщил Слуцкий в эфире «Россия 24» во время встречи с главой страны. Он подчеркнул, что речь идет о военкорах, которые работают на СВО. Удостоверение ветерана боевых действий могут получить военные, участвующие в спецоперации, а также мобилизованные. URA.RU рассказало, какие выплаты и льготы положены людям, имеющий этот статус. Помимо того, правительство РФ сообщило, что теперь удостоверения будут выдавать в формате пластиковой карты. Отмечается, что она станет дополнением к бумажному документу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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