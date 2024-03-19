Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветеранов боевых действий военкорам

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект. Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий», — сообщил Слуцкий в эфире «Россия 24» во время встречи с главой страны. Он подчеркнул, что речь идет о военкорах, которые работают на СВО.
Удостоверение ветерана боевых действий могут получить военные, участвующие в спецоперации, а также мобилизованные. URA.RU рассказало, какие выплаты и льготы положены людям, имеющий этот статус. Помимо того, правительство РФ сообщило, что теперь удостоверения будут выдавать в формате пластиковой карты. Отмечается, что она станет дополнением к бумажному документу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.