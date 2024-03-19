Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать в виде пластиковой карты

Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать в формате пластиковой карты. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.
«Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному. Оно позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону», — передает содержание постановления РИА Новости.
Отмечается, что такие льготы включают снижение налога на имущество, компенсацию половины расходов на коммунальные платежи, бесплатный проезд на пригородных и междугородних поездах при поездке на лечение и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата, заключили в документе.
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