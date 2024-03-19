Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать в виде пластиковой карты

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий, сво, минобороны, армия россии
Ветераны боевых действий начнут получать пластиковые удостоверения Фото:

Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать в формате пластиковой карты. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

«Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному. Оно позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону», — передает содержание постановления РИА Новости.

Отмечается, что такие льготы включают снижение налога на имущество, компенсацию половины расходов на коммунальные платежи, бесплатный проезд на пригородных и междугородних поездах при поездке на лечение и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата, заключили в документе.

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Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать в формате пластиковой карты. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. «Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному. Оно позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону», — передает содержание постановления РИА Новости. Отмечается, что такие льготы включают снижение налога на имущество, компенсацию половины расходов на коммунальные платежи, бесплатный проезд на пригородных и междугородних поездах при поездке на лечение и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата, заключили в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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