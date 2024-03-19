Стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в среднем на 12%

20 марта 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Рост цен связан с увеличением стоимости транспортировки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Цены на путевки в коммерческие детские лагеря по России летом в этом году выросли на 5-12%. Об этом сообщает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. «РСТ зафиксировали повышение стоимости путевок в коммерческие детские лагеря по России в этом году в среднем от 5 до 12%», — передает слова Ивановой «Ведомости». Она также отмечает, что рост цен связан с увеличением стоимости транспортировки и грузоперевозок. По словам Ивановой, больше всего подорожали путевки в Краснодарский край, где цена размещения выросла на 20-30%. С учетом транспортировки стоимость может достигать до 100 тысяч рублей за путевку. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщила, что поездки осложняются, а также увеличиваются транспортные расходы из-за закрытия 11 аэропортов юга страны. Подорожание может составлять до 50% стоимости путевки. В этом году свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря. Как рассказали в Минсоцразвития региона, путевки получают дети из семей с низкими доходами, дети участников СВО, сироты и инвалиды, передает телеканал 360. Кроме того, летом этого года больше 12 тысяч детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Курганской области. На обеспечение детей отдыхом из областного бюджета выделено 156 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на путевки в коммерческие детские лагеря по России летом в этом году выросли на 5-12%. Об этом сообщает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. «РСТ зафиксировали повышение стоимости путевок в коммерческие детские лагеря по России в этом году в среднем от 5 до 12%», — передает слова Ивановой «Ведомости». Она также отмечает, что рост цен связан с увеличением стоимости транспортировки и грузоперевозок. По словам Ивановой, больше всего подорожали путевки в Краснодарский край, где цена размещения выросла на 20-30%. С учетом транспортировки стоимость может достигать до 100 тысяч рублей за путевку. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщила, что поездки осложняются, а также увеличиваются транспортные расходы из-за закрытия 11 аэропортов юга страны. Подорожание может составлять до 50% стоимости путевки. В этом году свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря. Как рассказали в Минсоцразвития региона, путевки получают дети из семей с низкими доходами, дети участников СВО, сироты и инвалиды, передает телеканал 360. Кроме того, летом этого года больше 12 тысяч детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Курганской области. На обеспечение детей отдыхом из областного бюджета выделено 156 миллионов рублей.