В загородных лагерях Курганской области смогут отдохнуть 12 тысяч детей

01 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Летом 2024 года будут работать 15 загородных лагерей Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше 12 тысяч детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Курганской области летом 2024 года. Оздоровить удастся немного больше детей, чем в прошлом году, благодаря модернизации лагерей, сообщили URA.RU в департаменте образования Курганской области. «В 2024 году в летний период планируется работа 15 загородных организаций отдыха и более 230 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнет более 30 тыс. детей, из них: более 12 тыс. в загородных лагерях и 18,7 тыс. в лагерях с дневным пребыванием. За счет областного бюджета смогут отдохнуть 25,8 тыс. детей, в том числе 7,1 тыс. детей в загородных лагерях, из них 800 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 150 детей участников СВО», — сообщили в ведомстве. На обеспечение детей отдыхом из областного бюджета выделено 156 млн. рублей. Дополнительно в регионе второй год реализуется услуга «Отдых детей в каникулярное время» — родители (законные представители) могут подать заявку на отдых ребенка в загородном лагере через портал государственных услуг. Так как услугу реализуют муниципальные образования, подробности можно получить в отделах образований муниципалитетов. Ранее URA.RU писало, что в Куртамышском муниципальном округе Курганской области появится новый детский загородный лагерь. Также власти запланировали обновить 11 детских лагерей, в том числе лагерь «Зеркальный». Благодаря ремонтам станут лучше 800 мест для отдыха детей, будет создано еще 600 новых мест. 1 марта началась запись детей на путевки в летние лагеря в Кургане. В кинотеатре «Россия» с утра выстроилась огромная очередь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше 12 тысяч детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Курганской области летом 2024 года. Оздоровить удастся немного больше детей, чем в прошлом году, благодаря модернизации лагерей, сообщили URA.RU в департаменте образования Курганской области. «В 2024 году в летний период планируется работа 15 загородных организаций отдыха и более 230 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнет более 30 тыс. детей, из них: более 12 тыс. в загородных лагерях и 18,7 тыс. в лагерях с дневным пребыванием. За счет областного бюджета смогут отдохнуть 25,8 тыс. детей, в том числе 7,1 тыс. детей в загородных лагерях, из них 800 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 150 детей участников СВО», — сообщили в ведомстве. На обеспечение детей отдыхом из областного бюджета выделено 156 млн. рублей. Дополнительно в регионе второй год реализуется услуга «Отдых детей в каникулярное время» — родители (законные представители) могут подать заявку на отдых ребенка в загородном лагере через портал государственных услуг. Так как услугу реализуют муниципальные образования, подробности можно получить в отделах образований муниципалитетов. Ранее URA.RU писало, что в Куртамышском муниципальном округе Курганской области появится новый детский загородный лагерь. Также власти запланировали обновить 11 детских лагерей, в том числе лагерь «Зеркальный». Благодаря ремонтам станут лучше 800 мест для отдыха детей, будет создано еще 600 новых мест. 1 марта началась запись детей на путевки в летние лагеря в Кургане. В кинотеатре «Россия» с утра выстроилась огромная очередь.