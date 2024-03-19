19 марта 2024

Путин: противники России не знают, с кем имеют дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин заявил, что противник РФ не может добиться результата Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Об этом он сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций.

«То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24».

Путин подчеркнул, что сейчас для РФ особую важность играют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Глава государства назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.

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Президент России Владимир Путин заявил, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Об этом он сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций. «То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24». Путин подчеркнул, что сейчас для РФ особую важность играют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Глава государства назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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