Путин: противники России не знают, с кем имеют дело

Президент России Владимир Путин заявил, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Об этом он сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций.
«То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24».
Путин подчеркнул, что сейчас для РФ особую важность играют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Глава государства назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.
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