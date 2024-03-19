Путин: противники России не знают, с кем имеют дело

20 марта 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что противник РФ не может добиться результата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Об этом он сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций. «То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24». Путин подчеркнул, что сейчас для РФ особую важность играют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Глава государства назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Об этом он сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций. «То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24». Путин подчеркнул, что сейчас для РФ особую важность играют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Глава государства назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.