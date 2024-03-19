В ХМАО продают хоккейные клюшки с автографами сборной СССР. Скрин

20 марта 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Каждая клюшка стоит 3500 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу сувенирные клюшки с автографами сборной СССР по хоккею 1987 года. Об этом URA.RU сообщили представители «Авито». «В Нижневартовске продается необычная находка для фанатов хоккея — сувенирная клюшка с автографами сборной СССР 1987 года. На ней расписались известные советские хоккеисты: Евгений Белошейкин, Вячеслав Фетисов, Алексей Каcaтонoв, Сepгeй Мыльников, Cергeй Стapикoв», — передает специалист. Кроме того, свой автограф оставили Игоpь Стельнов, Игоpь Стельнов, Алексей Гусаров, Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин, Владимир Крутов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Вячеслав Быков, Валерий Каменский, Сергей Светлов, Андрей Хомутов, Анатолий Семенов, Михаил Васильев, Юрий Хмылев, Сергей Пряхин, Александр Семак, Михаил Варнаков. Лот представлен в двух расцветках: красно-белой и бело-голубой. Стоимость каждой клюшки — 3 500 рублей. В Сургуте выставили на продажу пакет с автографом актера из «Слово пацана». По словам владельца, на нем расписался Леон Кемстач, который сыграл роль «Пальто». Продается за 499 рублей. Фото: «Авито» Фото: «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу сувенирные клюшки с автографами сборной СССР по хоккею 1987 года. Об этом URA.RU сообщили представители «Авито». «В Нижневартовске продается необычная находка для фанатов хоккея — сувенирная клюшка с автографами сборной СССР 1987 года. На ней расписались известные советские хоккеисты: Евгений Белошейкин, Вячеслав Фетисов, Алексей Каcaтонoв, Сepгeй Мыльников, Cергeй Стapикoв», — передает специалист. Кроме того, свой автограф оставили Игоpь Стельнов, Игоpь Стельнов, Алексей Гусаров, Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин, Владимир Крутов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Вячеслав Быков, Валерий Каменский, Сергей Светлов, Андрей Хомутов, Анатолий Семенов, Михаил Васильев, Юрий Хмылев, Сергей Пряхин, Александр Семак, Михаил Варнаков. Лот представлен в двух расцветках: красно-белой и бело-голубой. Стоимость каждой клюшки — 3 500 рублей. В Сургуте выставили на продажу пакет с автографом актера из «Слово пацана». По словам владельца, на нем расписался Леон Кемстач, который сыграл роль «Пальто». Продается за 499 рублей.