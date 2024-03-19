Власти назвали количество претендентов на пост директора депздрава Курганской области

Шесть человек хотят стать главой депздрава Курганской области

20 марта 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Шесть человек претендуют на место главы депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пост директора департамента здравоохранения Курганской области претендуют шесть человек. Они подали документа на участие в конкурсе и будут проходить отборочные этапы, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос. «Конкурс на должность директора департамента здравоохранения Курганской области объявлен 28 февраля 2024 года. По состоянию на 19 марта 2024 года документы для участия в конкурсе поступили от шести претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность директора департамента то здравоохранения Курганской области», — сообщили в пресс-службе областного правительства. Также регулярно поступают телефонные звонки от потенциальных кандидатов с целью уточнения вопросов по представлению документов и срокам их подачи. По окончанию приема документов проводится отбор кандидатов на основе анализа представленных ими документов. Далее назначается дата проведения второго этапа конкурса, который заключается в проведении конкурсных процедур — тестирования (общее тестирование и тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности) и индивидуального собеседования. Имена претендентов в пресс-службе не уточнили. Источники не исключили, что в числе претендентов может оказаться исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских и новый замдиректора Сергей Гречкосей. Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора депздрава Курганской области. Анестезиолог- реаниматолог приехал из Екатеринбурга в 2023 году, в 2024 году получил диплом РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». Прием документов проводился состоялся с 28 февраля по 19 марта. Ранее должность главы депздрава занимал военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пост директора департамента здравоохранения Курганской области претендуют шесть человек. Они подали документа на участие в конкурсе и будут проходить отборочные этапы, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос. «Конкурс на должность директора департамента здравоохранения Курганской области объявлен 28 февраля 2024 года. По состоянию на 19 марта 2024 года документы для участия в конкурсе поступили от шести претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность директора департамента то здравоохранения Курганской области», — сообщили в пресс-службе областного правительства. Также регулярно поступают телефонные звонки от потенциальных кандидатов с целью уточнения вопросов по представлению документов и срокам их подачи. По окончанию приема документов проводится отбор кандидатов на основе анализа представленных ими документов. Далее назначается дата проведения второго этапа конкурса, который заключается в проведении конкурсных процедур — тестирования (общее тестирование и тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности) и индивидуального собеседования. Имена претендентов в пресс-службе не уточнили. Источники не исключили, что в числе претендентов может оказаться исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских и новый замдиректора Сергей Гречкосей. Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора депздрава Курганской области. Анестезиолог- реаниматолог приехал из Екатеринбурга в 2023 году, в 2024 году получил диплом РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». Прием документов проводился состоялся с 28 февраля по 19 марта. Ранее должность главы депздрава занимал военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев.