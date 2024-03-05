05 марта 2024

В Курганской области появился первый претендент на место главы депздрава. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач из Шумихи Александр Савин подал документы на конкурс Фото:

В Курганской области появился первый претендент на пост директора регионального департамента здравоохранения. Главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской среды. Савин подтвердил агентству эту информацию.

«Я подал документы на участие в конкурсе на пост директора департамента здравоохранения Курганской области. Считаю, что в сфере здравоохранения сейчас особое внимание требуют кадры. Именно профессиональные кадры. Нужна мотивация и хорошие зарплаты, для руководителей важно стратегическое видение», — отметил Савин.

Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга Александр Савин возглавил межрайонную больницу №7 в июне 2023 года. Савин успешно прошел испытательный срок и в сентябре стал главврачом больницы. В конце февраля 2024 года закончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление». Помимо основной работы в больнице, Савин преподает в Курганском медицинском колледже дисциплину «Анестезиология и реаниматология».

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой сообщить, сколько претендентов подали документы на участие в конкурсе. Ответ ожидается.

Конкурс на должность директора депздрава Курганской области проходит с 28 февраля по 19 марта. Претендентам предстоит пройти тестирование, собеседование и представить пути решения ситуационной задачи. Они также должны будут защитить свои программы развития здравоохранения региона. Ранее депздравом руководил военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев.

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В Курганской области появился первый претендент на пост директора регионального департамента здравоохранения. Главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской среды. Савин подтвердил агентству эту информацию. «Я подал документы на участие в конкурсе на пост директора департамента здравоохранения Курганской области. Считаю, что в сфере здравоохранения сейчас особое внимание требуют кадры. Именно профессиональные кадры. Нужна мотивация и хорошие зарплаты, для руководителей важно стратегическое видение», — отметил Савин. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга Александр Савин возглавил межрайонную больницу №7 в июне 2023 года. Савин успешно прошел испытательный срок и в сентябре стал главврачом больницы. В конце февраля 2024 года закончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление». Помимо основной работы в больнице, Савин преподает в Курганском медицинском колледже дисциплину «Анестезиология и реаниматология». URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой сообщить, сколько претендентов подали документы на участие в конкурсе. Ответ ожидается. Конкурс на должность директора депздрава Курганской области проходит с 28 февраля по 19 марта. Претендентам предстоит пройти тестирование, собеседование и представить пути решения ситуационной задачи. Они также должны будут защитить свои программы развития здравоохранения региона. Ранее депздравом руководил военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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