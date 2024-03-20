Карта СВО на Украине 20 марта: в небе над Энгельсом уничтожены два беспилотника

Губернатор Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом

20 марта 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Над Энгельсом были ликвидированы украинские беспилотники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над городом Энгельс Саратовской области прогремели мощные взрывы. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин. О ходе СВО на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Действия в российских регионах Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Губернатор Бусаргин сообщил, что были ликвидированы беспилотники ВСУ. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет. Минометчики группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области. В Минобороны РФ отметили, что расчеты 120-мм минометов «Сани» работают в режиме «кочующих» орудий, поражая живую силу и технику противника, что позволяет заблаговременно срывать их преступные планы. Артемовское направление Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого. После поражения объекта и уничтожения живой силы противника, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских подразделений, экипаж боевой машины десанта поменял огневую позицию. Запорожское направление Гранатометчик одного из подразделений ВС РФ Сергей Котов рассказал, что ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, скорее всего противник отходит назад, чтобы укреплять оборонительные позиции. Авдеевское направление Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ. Поражение целей зафиксировали военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА, передавая изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления. Херсонское направление Российский расчет дронов-камикадзе на данном участке фронта уничтожил объект радиоэлектронной борьбы ВСУ и две точки высадки украинских диверсантов на берегу Днепра. Кроме того, в ходе работы были обнаружены «живые» позиции диверсионно-разведывательной группы противника и нанесен удар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над городом Энгельс Саратовской области прогремели мощные взрывы. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин. О ходе СВО на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Губернатор Бусаргин сообщил, что были ликвидированы беспилотники ВСУ. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет. Минометчики группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области. В Минобороны РФ отметили, что расчеты 120-мм минометов «Сани» работают в режиме «кочующих» орудий, поражая живую силу и технику противника, что позволяет заблаговременно срывать их преступные планы. Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого. После поражения объекта и уничтожения живой силы противника, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских подразделений, экипаж боевой машины десанта поменял огневую позицию. Гранатометчик одного из подразделений ВС РФ Сергей Котов рассказал, что ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, скорее всего противник отходит назад, чтобы укреплять оборонительные позиции. Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ. Поражение целей зафиксировали военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА, передавая изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления. Российский расчет дронов-камикадзе на данном участке фронта уничтожил объект радиоэлектронной борьбы ВСУ и две точки высадки украинских диверсантов на берегу Днепра. Кроме того, в ходе работы были обнаружены «живые» позиции диверсионно-разведывательной группы противника и нанесен удар.