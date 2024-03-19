Челябинцы стали устраивать корпоративы в два раза чаще

«Авито»: челябинцы отказались от офисов для проведения корпоративов

20 марта 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Челябинцы полюбили корпоративы Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Челябинска стали зимой устраивали корпоративные вечеринки на работе в два раза чаще, чем год назад. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», спрос на проведения праздников возрос на 119%. «Рынок организаторов праздников и мероприятий в Челябинске показал рост по итогам зимы 2023—2024 года. Спрос на услуги специалистов по сравнению с прошлой зимой вырос более чем в два раза (увеличение на 119%), предложение — на 42%», — отметили аналитики сервиса. Выводы сделали на основе активности на сайте в период новогодних праздников, гендерных и 14 февраля. Руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин отметил, что в прошедшем сезоне рост наблюдался на рынке частных услуг. Стоимость услуг в таком случае обычно ниже, чем в ивент-агентствах. Зимой средняя цена на человека начиналась от двух тысяч рублей. Заплатить пришлось бы больше при заказе дополнительных услуг. Среди них значатся настройка аппаратуры, подготовка и оформление помещения, кейтеринг и обслуживание, сервировка столов и другие. Трендом стало то, что вместо офисов челябинцы устремились в лофты и лаунжи. Вкупе с другими помещениями для корпоративов их стали искать на 22% чаще. При этом увеличилось и предложение. Активность арендодателей возросла на 31%. Средняя стоимость аренды помещения в Челябинске за год не изменилась и составила от одной тысячи рублей за час. Еще одной тенденцией стало то, что больше челябинцев стали искать на праздник аниматоров и ведущих. Спрос на услуги актеров вырос на 106%, а интерес к ведущим увеличился на 8% по сравнению с зимой 2022—2023 годов. Самыми востребованными персонажами стали Деды Морозы со Снегурочками. На рынке наметился переизбыток волшебников. Предложений по услугам аниматоров и Дедов Морозов со Снегурочками стало больше на 87% и 3% соответственно. При том спрос на сказочных героев вырос только на 7%. Специалисты отметили и ряд других особенностей. В Челябинске произошел взрывной рост спроса на косметологов и других бьюти-специалистов с выездом на место. Мастера стали требоваться в пять раз чаще. Удвоился спрос на фотографов и видеооператоров. Стоимость их услуг начинается от 1,5—двух тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска стали зимой устраивали корпоративные вечеринки на работе в два раза чаще, чем год назад. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», спрос на проведения праздников возрос на 119%. «Рынок организаторов праздников и мероприятий в Челябинске показал рост по итогам зимы 2023—2024 года. Спрос на услуги специалистов по сравнению с прошлой зимой вырос более чем в два раза (увеличение на 119%), предложение — на 42%», — отметили аналитики сервиса. Выводы сделали на основе активности на сайте в период новогодних праздников, гендерных и 14 февраля. Руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин отметил, что в прошедшем сезоне рост наблюдался на рынке частных услуг. Стоимость услуг в таком случае обычно ниже, чем в ивент-агентствах. Зимой средняя цена на человека начиналась от двух тысяч рублей. Заплатить пришлось бы больше при заказе дополнительных услуг. Среди них значатся настройка аппаратуры, подготовка и оформление помещения, кейтеринг и обслуживание, сервировка столов и другие. Трендом стало то, что вместо офисов челябинцы устремились в лофты и лаунжи. Вкупе с другими помещениями для корпоративов их стали искать на 22% чаще. При этом увеличилось и предложение. Активность арендодателей возросла на 31%. Средняя стоимость аренды помещения в Челябинске за год не изменилась и составила от одной тысячи рублей за час. Еще одной тенденцией стало то, что больше челябинцев стали искать на праздник аниматоров и ведущих. Спрос на услуги актеров вырос на 106%, а интерес к ведущим увеличился на 8% по сравнению с зимой 2022—2023 годов. Самыми востребованными персонажами стали Деды Морозы со Снегурочками. На рынке наметился переизбыток волшебников. Предложений по услугам аниматоров и Дедов Морозов со Снегурочками стало больше на 87% и 3% соответственно. При том спрос на сказочных героев вырос только на 7%. Специалисты отметили и ряд других особенностей. В Челябинске произошел взрывной рост спроса на косметологов и других бьюти-специалистов с выездом на место. Мастера стали требоваться в пять раз чаще. Удвоился спрос на фотографов и видеооператоров. Стоимость их услуг начинается от 1,5—двух тысяч рублей.