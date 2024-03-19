19 марта 2024

Губернатор Куйвашев дал установки по тушению пожаров в свердловских лесах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Салаирском. Тюмень , дым, лес, смог
За пожарами в свердловских лесах будут следить порядка 600 специалистов Фото:

Ответственными за тушение лесных пожаров в Свердловской области поставлены специалисты министерства природных ресурсов экологии региона и Уральская авиабаза, в составе которой находятся порядка 600 человек. План утвердил губернатор Евгений Куйвашей, рассказали в департаменте информполитики региона.

«К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе восемь летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — сказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов, отметив, что каждый специалист подтвердил свой профессиональный уровень.

Следить за пожарной обстановкой в лесах планируется с помощью авиационного и наземного патрулирования. Также вести наблюдения будут с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель».

Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Финансирование госпрограммы увеличилось на 858 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ответственными за тушение лесных пожаров в Свердловской области поставлены специалисты министерства природных ресурсов экологии региона и Уральская авиабаза, в составе которой находятся порядка 600 человек. План утвердил губернатор Евгений Куйвашей, рассказали в департаменте информполитики региона. «К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе восемь летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — сказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов, отметив, что каждый специалист подтвердил свой профессиональный уровень. Следить за пожарной обстановкой в лесах планируется с помощью авиационного и наземного патрулирования. Также вести наблюдения будут с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Финансирование госпрограммы увеличилось на 858 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...