Общество Губернатор Куйвашев дал установки по тушению пожаров в свердловских лесах 20 марта 2024 в 10:23 Размер текста - 17 + За пожарами в свердловских лесах будут следить порядка 600 специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ответственными за тушение лесных пожаров в Свердловской области поставлены специалисты министерства природных ресурсов экологии региона и Уральская авиабаза, в составе которой находятся порядка 600 человек. План утвердил губернатор Евгений Куйвашей, рассказали в департаменте информполитики региона. «К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе восемь летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — сказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов, отметив, что каждый специалист подтвердил свой профессиональный уровень. Следить за пожарной обстановкой в лесах планируется с помощью авиационного и наземного патрулирования. Также вести наблюдения будут с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Финансирование госпрограммы увеличилось на 858 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ответственными за тушение лесных пожаров в Свердловской области поставлены специалисты министерства природных ресурсов экологии региона и Уральская авиабаза, в составе которой находятся порядка 600 человек. План утвердил губернатор Евгений Куйвашей, рассказали в департаменте информполитики региона. «К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе восемь летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — сказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов, отметив, что каждый специалист подтвердил свой профессиональный уровень. Следить за пожарной обстановкой в лесах планируется с помощью авиационного и наземного патрулирования. Также вести наблюдения будут с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Финансирование госпрограммы увеличилось на 858 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям