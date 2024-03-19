Губернатор Куйвашев дал установки по тушению пожаров в свердловских лесах

Ответственными за тушение лесных пожаров в Свердловской области поставлены специалисты министерства природных ресурсов экологии региона и Уральская авиабаза, в составе которой находятся порядка 600 человек. План утвердил губернатор Евгений Куйвашей, рассказали в департаменте информполитики региона.
«К работе во время пожароопасного сезона готовы более 600 специалистов Уральской авиабазы. В том числе восемь летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — сказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов, отметив, что каждый специалист подтвердил свой профессиональный уровень.
Следить за пожарной обстановкой в лесах планируется с помощью авиационного и наземного патрулирования. Также вести наблюдения будут с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель».
Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Финансирование госпрограммы увеличилось на 858 млн рублей.
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