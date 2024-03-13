Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства региона

14 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Часть средств направят на авиационное тушение пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Финансирование госпрограммы по развитию лесного хозяйства на территории Свердловской области в текущем году увеличивается на 858 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. В том числе, средства будут направлены на авиационное тушение лесных пожаров», — сказал Куйвашев. По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, впереди пожароопасный сезон, в преддверии которого власти акцентируют внимание на качественное и оперативное тушение пожаров в лесах. «Для этого мы совершенствуем системы мониторинга и наблюдения за обстановкой в лесах», — подытожил министр. За безопасностью свердловских лесов следят из космоса. Благодаря этому лесничие уже нашли первый случай незаконной вырубки в 2024 году. Специалисты используют возможности искусственного интеллекта во время анализа снимков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Финансирование госпрограммы по развитию лесного хозяйства на территории Свердловской области в текущем году увеличивается на 858 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. В том числе, средства будут направлены на авиационное тушение лесных пожаров», — сказал Куйвашев. По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, впереди пожароопасный сезон, в преддверии которого власти акцентируют внимание на качественное и оперативное тушение пожаров в лесах. «Для этого мы совершенствуем системы мониторинга и наблюдения за обстановкой в лесах», — подытожил министр. За безопасностью свердловских лесов следят из космоса. Благодаря этому лесничие уже нашли первый случай незаконной вырубки в 2024 году. Специалисты используют возможности искусственного интеллекта во время анализа снимков.