Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Финансирование госпрограммы по развитию лесного хозяйства на территории Свердловской области в текущем году увеличивается на 858 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. В том числе, средства будут направлены на авиационное тушение лесных пожаров», — сказал Куйвашев.
По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, впереди пожароопасный сезон, в преддверии которого власти акцентируют внимание на качественное и оперативное тушение пожаров в лесах. «Для этого мы совершенствуем системы мониторинга и наблюдения за обстановкой в лесах», — подытожил министр.
За безопасностью свердловских лесов следят из космоса. Благодаря этому лесничие уже нашли первый случай незаконной вырубки в 2024 году. Специалисты используют возможности искусственного интеллекта во время анализа снимков.
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