13 марта 2024

Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Район карьера "Шемур". Свердловская область, Североуральск, зима, зимний лес, природа урала, горная местность, горы, экология
Часть средств направят на авиационное тушение пожаров Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Финансирование госпрограммы по развитию лесного хозяйства на территории Свердловской области в текущем году увеличивается на 858 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. В том числе, средства будут направлены на авиационное тушение лесных пожаров», — сказал Куйвашев.

По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, впереди пожароопасный сезон, в преддверии которого власти акцентируют внимание на качественное и оперативное тушение пожаров в лесах. «Для этого мы совершенствуем системы мониторинга и наблюдения за обстановкой в лесах», — подытожил министр.

За безопасностью свердловских лесов следят из космоса. Благодаря этому лесничие уже нашли первый случай незаконной вырубки в 2024 году. Специалисты используют возможности искусственного интеллекта во время анализа снимков.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 1,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства Свердловской области в 2024 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Финансирование госпрограммы по развитию лесного хозяйства на территории Свердловской области в текущем году увеличивается на 858 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. В том числе, средства будут направлены на авиационное тушение лесных пожаров», — сказал Куйвашев. По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, впереди пожароопасный сезон, в преддверии которого власти акцентируют внимание на качественное и оперативное тушение пожаров в лесах. «Для этого мы совершенствуем системы мониторинга и наблюдения за обстановкой в лесах», — подытожил министр. За безопасностью свердловских лесов следят из космоса. Благодаря этому лесничие уже нашли первый случай незаконной вырубки в 2024 году. Специалисты используют возможности искусственного интеллекта во время анализа снимков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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