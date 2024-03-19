Происшествия В Челябинской области четвертые сутки ищут пропавшую женщину. Скрин 20 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Женщина ушла из дома трое суток назад Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области трое суток не могут найти 39-летнюю женщину, которая может быть дезориентирована. В последний раз ее видели на окраине Челябинска, сообщают поисковой отряд «Лиза Алерт». «Сагдеева (Алябьева) Анна Васильевна, 39 лет (1985 г. р.). Утром 17 марта ушла из дома в Курчатовском районе Челябинска и не вернулась. Может быть дезориентирована, последний раз видели на окраине Челябинска, шла в направлении Курганской трассы», — говорится на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». По данным волонтеров, рост женщины 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые. Была одета в темно-синий пуховик и светло-коричневые ботинки. Женщина может быть дезориентирована Сообщество «Лиза Алерт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области трое суток не могут найти 39-летнюю женщину, которая может быть дезориентирована. В последний раз ее видели на окраине Челябинска, сообщают поисковой отряд «Лиза Алерт». «Сагдеева (Алябьева) Анна Васильевна, 39 лет (1985 г. р.). Утром 17 марта ушла из дома в Курчатовском районе Челябинска и не вернулась. Может быть дезориентирована, последний раз видели на окраине Челябинска, шла в направлении Курганской трассы», — говорится на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». По данным волонтеров, рост женщины 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые. Была одета в темно-синий пуховик и светло-коричневые ботинки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям