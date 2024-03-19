В Челябинской области трое суток не могут найти 39-летнюю женщину, которая может быть дезориентирована. В последний раз ее видели на окраине Челябинска, сообщают поисковой отряд «Лиза Алерт».
«Сагдеева (Алябьева) Анна Васильевна, 39 лет (1985 г. р.). Утром 17 марта ушла из дома в Курчатовском районе Челябинска и не вернулась. Может быть дезориентирована, последний раз видели на окраине Челябинска, шла в направлении Курганской трассы», — говорится на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
По данным волонтеров, рост женщины 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые. Была одета в темно-синий пуховик и светло-коричневые ботинки.
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