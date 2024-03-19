В Дзержинском районе Перми снесут десятки незаконных гаражей

Власти Дзержинского района Перми объявили конкурс на проведение работ по сносу десятков незаконно установленных гаражей. На эти цели запланировано потратить более 200 тысяч рублей.
«Выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных движимых объектов в Дзержинском районе Перми. Количество – 35 гаражей. Начальная и максимальная цена контракта составляет 222 тысячи рублей», — сообщается на сайте госзакупок.
По условиям контракта подрядчик обязуется провести отключение гаражей от источников электроснабжения. Потом их необходимо вывезти на площадку в черте города, где хранить в течение полугода. После этого незаконные гаражи подлежат утилизации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми конкурс на оказание услуг по сносу незаконно установленных гаражей объявили власти Мотовилихинского района. По условиям контракта необходимо демонтировать 15 объектов.
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