19 марта 2024

В Дзержинском районе Перми снесут десятки незаконных гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальная цена сноса гаражей составляет 222 тысячи рублей
Начальная цена сноса гаражей составляет 222 тысячи рублей Фото:

Власти Дзержинского района Перми объявили конкурс на проведение работ по сносу десятков незаконно установленных гаражей. На эти цели запланировано потратить более 200 тысяч рублей.

«Выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных движимых объектов в Дзержинском районе Перми. Количество – 35 гаражей. Начальная и максимальная цена контракта составляет 222 тысячи рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

По условиям контракта подрядчик обязуется провести отключение гаражей от источников электроснабжения. Потом их необходимо вывезти на площадку в черте города, где хранить в течение полугода. После этого незаконные гаражи подлежат утилизации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми конкурс на оказание услуг по сносу незаконно установленных гаражей объявили власти Мотовилихинского района. По условиям контракта необходимо демонтировать 15 объектов.

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Власти Дзержинского района Перми объявили конкурс на проведение работ по сносу десятков незаконно установленных гаражей. На эти цели запланировано потратить более 200 тысяч рублей. «Выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных движимых объектов в Дзержинском районе Перми. Количество – 35 гаражей. Начальная и максимальная цена контракта составляет 222 тысячи рублей», — сообщается на сайте госзакупок. По условиям контракта подрядчик обязуется провести отключение гаражей от источников электроснабжения. Потом их необходимо вывезти на площадку в черте города, где хранить в течение полугода. После этого незаконные гаражи подлежат утилизации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми конкурс на оказание услуг по сносу незаконно установленных гаражей объявили власти Мотовилихинского района. По условиям контракта необходимо демонтировать 15 объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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