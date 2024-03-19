19 марта 2024

В Тюменской области наказали хозяина собаки, укусившей врача

В Армизонском районе оштрафовали хозяина собаки, укусившей фельдшера
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, собака, пес
Собака напала на медицинскую бригаду, приехавшую на вызов в с. Армизонское Фото:

В Армизонском районе (Тюменская область) оштрафовали хозяина собаки, которая укусила фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина должен будет выплатить медику 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

«Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании солидарно с хозяев собаки компенсации морального вреда, причиненного медицинскому работнику. Армизонский районный суд удовлетворил требования прокуратуры района и взыскал в пользу фельдшера 10 тысяч рублей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что инцидент произошел в январе 2024 года. Бригада скорой помощи приехала на вызов в один из частных домов с. Армизонское. Когда медики зашли на придомовой участок, на фельдшера напала собака. После этого медик обратился в прокуратуру с исковым требованием о компенсации морального вреда.

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В Армизонском районе (Тюменская область) оштрафовали хозяина собаки, которая укусила фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина должен будет выплатить медику 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. «Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании солидарно с хозяев собаки компенсации морального вреда, причиненного медицинскому работнику. Армизонский районный суд удовлетворил требования прокуратуры района и взыскал в пользу фельдшера 10 тысяч рублей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что инцидент произошел в январе 2024 года. Бригада скорой помощи приехала на вызов в один из частных домов с. Армизонское. Когда медики зашли на придомовой участок, на фельдшера напала собака. После этого медик обратился в прокуратуру с исковым требованием о компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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