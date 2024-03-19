19 марта 2024

Власти курганского округа ждут подтопления моста на автомобильной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, деревья в воде, наводнение
В курганском округе ждут подтопления моста на реке Фото:

Глава Каргапольского муниципального округа (Курганская область) Евгений Ленков заявил об ожидании неблагоприятных последствий паводка этой весной. По предварительным данным, река Миасс может выйти на поверхность моста на автодороге к деревне Жарникова. Об этом Ленков заявил в соцсетях.

«По предварительной информации в зоне подтопления может оказаться автомобильный мост к деревне Жарникова», — рассказал Ленков на свой официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава каргапольского округа назвал прогноз по паводку неблагоприятным.

Согласно прогнозу, вода в реке Миасс может подняться до уровня 360 см, что угрожает подтоплением моста. При этом в округе к паводку начали готовиться с начала марта. «Идет проверка готовности пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуация, просчитывается необходимый запас продуктов питания и лекарств», — сообщает глава администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков поручил главам курганских округов усилить подготовку к предстоящему паводку. Также он попросил жителей, проживающих в опасных районах, быть готовыми к эвакуации и не препятствовать действиям властей.

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Глава Каргапольского муниципального округа (Курганская область) Евгений Ленков заявил об ожидании неблагоприятных последствий паводка этой весной. По предварительным данным, река Миасс может выйти на поверхность моста на автодороге к деревне Жарникова. Об этом Ленков заявил в соцсетях. «По предварительной информации в зоне подтопления может оказаться автомобильный мост к деревне Жарникова», — рассказал Ленков на свой официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава каргапольского округа назвал прогноз по паводку неблагоприятным. Согласно прогнозу, вода в реке Миасс может подняться до уровня 360 см, что угрожает подтоплением моста. При этом в округе к паводку начали готовиться с начала марта. «Идет проверка готовности пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуация, просчитывается необходимый запас продуктов питания и лекарств», — сообщает глава администрации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков поручил главам курганских округов усилить подготовку к предстоящему паводку. Также он попросил жителей, проживающих в опасных районах, быть готовыми к эвакуации и не препятствовать действиям властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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