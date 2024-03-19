Власти курганского округа ждут подтопления моста на автомобильной дороге

Глава Каргапольского муниципального округа (Курганская область) Евгений Ленков заявил об ожидании неблагоприятных последствий паводка этой весной. По предварительным данным, река Миасс может выйти на поверхность моста на автодороге к деревне Жарникова. Об этом Ленков заявил в соцсетях.
«По предварительной информации в зоне подтопления может оказаться автомобильный мост к деревне Жарникова», — рассказал Ленков на свой официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава каргапольского округа назвал прогноз по паводку неблагоприятным.
Согласно прогнозу, вода в реке Миасс может подняться до уровня 360 см, что угрожает подтоплением моста. При этом в округе к паводку начали готовиться с начала марта. «Идет проверка готовности пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуация, просчитывается необходимый запас продуктов питания и лекарств», — сообщает глава администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков поручил главам курганских округов усилить подготовку к предстоящему паводку. Также он попросил жителей, проживающих в опасных районах, быть готовыми к эвакуации и не препятствовать действиям властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.