Губернатор Шумков дал курганским спасателям и мэрам задание из-за паводка

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводку. По его словам, существует необходимость принятия мер по защите населенных пунктов и жителей в связи с неблагоприятными прогнозами Гидрометцентра. Об этом глава региона сообщает в своем telegram-канале.
«Коллеги из МЧС, наших профильных департаментов и в администрациях на местах начали подготовку к паводку. Прогнозы Гидрометцентра на имеющиеся даты пока остаются неблагоприятными. Потому попросил глав и МЧС усилить и ускорить работу в части мероприятий по защите населенных пунктов, подготовке техники и пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуация, созданию необходимых запасов продуктов питания и лекарств», — указано в канале «силаVправде (V. Шумков)». Шумков отмечает, что для реализации этого от правительства были выделены необходимые финансы.
Кроме этого, глава региона также призвал курганцев, которые проживают на территориях с угрозой подтопления к ответственности и предусмотрительности. Губернатор подчеркнул, что необходимо быть готовыми к эвакуации, уделять особое внимание уязвимым членам семьи, заботиться о домашних животных, не бросая их без присмотра, регистрировать жилье и заниматься его страхованием, чтобы получить поддержку в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее URA.RU писало, что Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В рамках совещания он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий и поставил задачу довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться о ценном имуществе.
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