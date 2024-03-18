Губернатор Шумков дал курганским спасателям и мэрам задание из-за паводка

19 марта 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков призвал усилить подготовку к паводку в Курганской области и обратился жителям подтопляемых зон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводку. По его словам, существует необходимость принятия мер по защите населенных пунктов и жителей в связи с неблагоприятными прогнозами Гидрометцентра. Об этом глава региона сообщает в своем telegram-канале. «Коллеги из МЧС, наших профильных департаментов и в администрациях на местах начали подготовку к паводку. Прогнозы Гидрометцентра на имеющиеся даты пока остаются неблагоприятными. Потому попросил глав и МЧС усилить и ускорить работу в части мероприятий по защите населенных пунктов, подготовке техники и пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуация, созданию необходимых запасов продуктов питания и лекарств», — указано в канале «силаVправде (V. Шумков)». Шумков отмечает, что для реализации этого от правительства были выделены необходимые финансы. Кроме этого, глава региона также призвал курганцев, которые проживают на территориях с угрозой подтопления к ответственности и предусмотрительности. Губернатор подчеркнул, что необходимо быть готовыми к эвакуации, уделять особое внимание уязвимым членам семьи, заботиться о домашних животных, не бросая их без присмотра, регистрировать жилье и заниматься его страхованием, чтобы получить поддержку в случае чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU писало, что Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В рамках совещания он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий и поставил задачу довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться о ценном имуществе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводку. По его словам, существует необходимость принятия мер по защите населенных пунктов и жителей в связи с неблагоприятными прогнозами Гидрометцентра. Об этом глава региона сообщает в своем telegram-канале. «Коллеги из МЧС, наших профильных департаментов и в администрациях на местах начали подготовку к паводку. Прогнозы Гидрометцентра на имеющиеся даты пока остаются неблагоприятными. Потому попросил глав и МЧС усилить и ускорить работу в части мероприятий по защите населенных пунктов, подготовке техники и пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуация, созданию необходимых запасов продуктов питания и лекарств», — указано в канале «силаVправде (V. Шумков)». Шумков отмечает, что для реализации этого от правительства были выделены необходимые финансы. Кроме этого, глава региона также призвал курганцев, которые проживают на территориях с угрозой подтопления к ответственности и предусмотрительности. Губернатор подчеркнул, что необходимо быть готовыми к эвакуации, уделять особое внимание уязвимым членам семьи, заботиться о домашних животных, не бросая их без присмотра, регистрировать жилье и заниматься его страхованием, чтобы получить поддержку в случае чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU писало, что Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В рамках совещания он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий и поставил задачу довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться о ценном имуществе.