Общество В Челябинске подешевели микроволновки, пылесосы и стиральные машины 20 марта 2024 в 11:27 Размер текста - 17 + Стиральные машины подешевели на 13 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в феврале подешевели микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы и газомоторное топливо. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «В категории непродовольственных товаров выявлено 102 позиции, продемострировашие снижение цен. Больше всего подешевели стиральные машины-автоматы 24 213,51 рубля (-13,1%), газомоторное топливо 22,05 рубля за литр (-12,8%), микроволновые печи 6 962,24 рубля (-11,4%) и пылесосы 8 236,91 рубля (-7,6%)». — сообщили в пресс-службе КСП. Среди продовольственных товаров подешевели 53 наименования. Больше всего подешевели лимоны 158,26 руб./ кг (-10,4%), апельсины 144,71 руб./ кг (-9,0%), картофель 25,72 руб./ кг (-6,2%), мед 525,19 руб./ кг (-2,9%) и рыбное филе 464,03 руб./ кг (-2,8%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области в феврале подешевели микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы и газомоторное топливо. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «В категории непродовольственных товаров выявлено 102 позиции, продемострировашие снижение цен. Больше всего подешевели стиральные машины-автоматы 24 213,51 рубля (-13,1%), газомоторное топливо 22,05 рубля за литр (-12,8%), микроволновые печи 6 962,24 рубля (-11,4%) и пылесосы 8 236,91 рубля (-7,6%)». — сообщили в пресс-службе КСП. Среди продовольственных товаров подешевели 53 наименования. Больше всего подешевели лимоны 158,26 руб./ кг (-10,4%), апельсины 144,71 руб./ кг (-9,0%), картофель 25,72 руб./ кг (-6,2%), мед 525,19 руб./ кг (-2,9%) и рыбное филе 464,03 руб./ кг (-2,8%). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям