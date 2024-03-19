19 марта 2024

В Челябинске подешевели микроволновки, пылесосы и стиральные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины. Челябинск, стиральная машина lg, lg
Стиральные машины подешевели на 13 процентов Фото:

В Челябинской области в феврале подешевели микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы и газомоторное топливо. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«В категории непродовольственных товаров выявлено 102 позиции, продемострировашие снижение цен. Больше всего подешевели стиральные машины-автоматы 24 213,51 рубля (-13,1%), газомоторное топливо 22,05 рубля за литр (-12,8%), микроволновые печи 6 962,24 рубля (-11,4%) и пылесосы 8 236,91 рубля (-7,6%)». — сообщили в пресс-службе КСП.

Среди продовольственных товаров подешевели 53 наименования. Больше всего подешевели лимоны 158,26 руб./ кг (-10,4%), апельсины 144,71 руб./ кг (-9,0%), картофель 25,72 руб./ кг (-6,2%), мед 525,19 руб./ кг (-2,9%) и рыбное филе 464,03 руб./ кг (-2,8%).

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В Челябинской области в феврале подешевели микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы и газомоторное топливо. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «В категории непродовольственных товаров выявлено 102 позиции, продемострировашие снижение цен. Больше всего подешевели стиральные машины-автоматы 24 213,51 рубля (-13,1%), газомоторное топливо 22,05 рубля за литр (-12,8%), микроволновые печи 6 962,24 рубля (-11,4%) и пылесосы 8 236,91 рубля (-7,6%)». — сообщили в пресс-службе КСП. Среди продовольственных товаров подешевели 53 наименования. Больше всего подешевели лимоны 158,26 руб./ кг (-10,4%), апельсины 144,71 руб./ кг (-9,0%), картофель 25,72 руб./ кг (-6,2%), мед 525,19 руб./ кг (-2,9%) и рыбное филе 464,03 руб./ кг (-2,8%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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