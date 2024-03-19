Пермские ученые создают протезы, растущие вместе с детьми

Ученые Пермского Политеха создают протезы, которые со временем могут растягиваться. Эта разработка призвана решить проблему частой смены искусственных конечностей у детей с инвалидностью. Новые протезы специалисты ПНИПУ предлагают изготавливать из ауксетиков. Такие материалы уменьшаются в размерах при сжимающих нагрузках и увеличиваются при растяжении.
«Детям из-за их постоянного роста приходится менять протезы каждые 6-18 месяцев. Сейчас практически не существует гильз, используемых для соединения протеза с реальной частью тела, которые бы «откликались» на изменения конечности. Ученые ПНИПУ разработали особую конструкцию, которая способна со временем растягиваться, что позволяет взрослеющему ребенку носить протез дольше», — рассказали URA.RU в пресс-службе Пермского Политеха.
Ученые ПНИПУ разработали и построили трехмерные модели из ауксетиков, а затем напечатали прототипы на 3D-принтере. Полученные образцы растягивали, изучая свойства материала. Исследование показало, что модели верно имитируют механическое поведение образцов при деформации. Разработка специалистов Пермского Политеха поможет в улучшении комфорта пациентов, а также в усовершенствовании технологии создания детских протезов.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха разработали робота-пациента для учебы студентов-стоматологов. Изобретение представляет собой андроида со сменными челюстями для тренировок по лечению кариеса и других заболеваний зубов.
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