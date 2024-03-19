В Тюмени пройдет вечеринка «сумасшедших невест»

В Тюмени в начале апреля состоится вечеринка, где в качестве дресс-кода обозначили «сумасшедшие» свадебные платья. Афиша мероприятия появилась в соцсетях организаторов.
«Незабываемая вечеринка в стиле невест, где можно повеселиться и создать уникальный образ в сумасшедшем свадебном платье! На вечеринке гостей ждут причудливые свадебные десерты, музыка, сюрпризы, а фотографы и видеографы будут ловить каждый кадр, чтобы сохранить этот вечер в памяти навсегда, ведь такого безумия в нашем городе еще не было», — указано в анонсе мероприятия.
Организаторы также обещали наградить девушку за самое оригинальное платье. Наряды предлагаются поискать на сайтах бесплатных объявлений или позаимствовать у мам или бабушек.
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