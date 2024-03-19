19 марта 2024

В Тюмени пройдет вечеринка «сумасшедших невест»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трусы. Челябинск., хот-дог, невеста
За причудливый наряд невесты организаторы обещают вручить щедрый приз Фото:

В Тюмени в начале апреля состоится вечеринка, где в качестве дресс-кода обозначили «сумасшедшие» свадебные платья. Афиша мероприятия появилась в соцсетях организаторов.

«Незабываемая вечеринка в стиле невест, где можно повеселиться и создать уникальный образ в сумасшедшем свадебном платье! На вечеринке гостей ждут причудливые свадебные десерты, музыка, сюрпризы, а фотографы и видеографы будут ловить каждый кадр, чтобы сохранить этот вечер в памяти навсегда, ведь такого безумия в нашем городе еще не было», — указано в анонсе мероприятия.

Организаторы также обещали наградить девушку за самое оригинальное платье. Наряды предлагаются поискать на сайтах бесплатных объявлений или позаимствовать у мам или бабушек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в начале апреля состоится вечеринка, где в качестве дресс-кода обозначили «сумасшедшие» свадебные платья. Афиша мероприятия появилась в соцсетях организаторов. «Незабываемая вечеринка в стиле невест, где можно повеселиться и создать уникальный образ в сумасшедшем свадебном платье! На вечеринке гостей ждут причудливые свадебные десерты, музыка, сюрпризы, а фотографы и видеографы будут ловить каждый кадр, чтобы сохранить этот вечер в памяти навсегда, ведь такого безумия в нашем городе еще не было», — указано в анонсе мероприятия. Организаторы также обещали наградить девушку за самое оригинальное платье. Наряды предлагаются поискать на сайтах бесплатных объявлений или позаимствовать у мам или бабушек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...