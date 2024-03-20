Кологривого исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий» после дебоша

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Никиту Кологривого убрали из афиш гала-концерта «Жванецкий» Фото:

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ранее актер устроил дебош в ресторане Новосибирска.

«Вчера вечером его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что после начавшегося обсуждения из-за его поступка в ресторане Кологривый решил лишний раз не попадать на публику, поскольку понимал, что избежать скандала не получится.

Актера уже убрали из афиш. Так, на официальном сайте зала его уже нет, а на сторонних агрегаторах — пока есть, заключили в канале.

Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Он также начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Кологривого.

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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ранее актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. «Вчера вечером его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что после начавшегося обсуждения из-за его поступка в ресторане Кологривый решил лишний раз не попадать на публику, поскольку понимал, что избежать скандала не получится. Актера уже убрали из афиш. Так, на официальном сайте зала его уже нет, а на сторонних агрегаторах — пока есть, заключили в канале. Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Он также начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Кологривого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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