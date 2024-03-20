Кологривого исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий» после дебоша

20 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Никиту Кологривого убрали из афиш гала-концерта «Жванецкий» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ранее актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. «Вчера вечером его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что после начавшегося обсуждения из-за его поступка в ресторане Кологривый решил лишний раз не попадать на публику, поскольку понимал, что избежать скандала не получится. Актера уже убрали из афиш. Так, на официальном сайте зала его уже нет, а на сторонних агрегаторах — пока есть, заключили в канале. Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Он также начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Кологривого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ранее актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. «Вчера вечером его менеджер сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть Никиту из списков», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что после начавшегося обсуждения из-за его поступка в ресторане Кологривый решил лишний раз не попадать на публику, поскольку понимал, что избежать скандала не получится. Актера уже убрали из афиш. Так, на официальном сайте зала его уже нет, а на сторонних агрегаторах — пока есть, заключили в канале. Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. Он также начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Кологривого.