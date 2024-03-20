Как записать ребенка в первый класс в Челябинске

В Челябинске 29 марта стартует прием документов в первые классы

20 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Зачисление в первый класс стартует 29 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 29 марта стартует прием детей в первый класс. Как подать заявление на зачисление, сколько ждать результат и можно ли выбрать школу для ребенка — в материале URA.RU. «Прием детей в первый класс на 2024/2025 учебный год будет проходить в два этапа. Первый этап стартует с 9-00 часов 29 марта и закончится 30 июня, второй — с 9-00 часов 6 июля до 15-00 часов 5 сентября», — указано на официальном сайте комитета по делам образования Челябинска. Как подать заявление Вы можете подать заявление на сайте Госуслуг или Едином образовательном портале. В первом случае с 18 марта можно подготовить черновик заявления (который можно редактировать), а 29 марта останется лишь отправить его. Также можно принести документы лично в приемную комиссию школы либо направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Списки документов опубликованы на сайтах школ Челябинска. Как производится прием Ребенок будет зачислен в челябинскую школу в рамках первого этапа, если он зарегистрирован на закрепленной к образовательному учреждению территории, а также имеет право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке (по месту жительства) и преимущественное право приема в школы, где уже учатся их братья и (или) сестры. Для остальных детей зачисление пройдет во втором этапе. Хотим в другую школу Если вы подали заявление на зачисление в одну школу Челябинска, то повторно сможете подать аналогичное заявление в другую школу лишь после отзыва первого. С 1 по 3 июля все директора образовательных учреждений публикуют списки будущих первоклассников, а к 4—5 июля на сайте Комитета по делам образования публикуют информацию о количестве вакантных мест для второго этапа. Что делать после подачи заявления Все заявления челябинцев, независимо от способа подачи, регистрируют в государственной информационной системе «Образование Челябинской области». После этого родители должны предоставить в школу оригиналы документов, а ребенок получает статус «Очередник». Будущего первоклассника зачисляют в школу в течение трех или пяти дней (в рамках первого и второго этапа соответственно), заявление получает статус «Направлен в ОО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 29 марта стартует прием детей в первый класс. Как подать заявление на зачисление, сколько ждать результат и можно ли выбрать школу для ребенка — в материале URA.RU. «Прием детей в первый класс на 2024/2025 учебный год будет проходить в два этапа. Первый этап стартует с 9-00 часов 29 марта и закончится 30 июня, второй — с 9-00 часов 6 июля до 15-00 часов 5 сентября», — указано на официальном сайте комитета по делам образования Челябинска. Как подать заявление Вы можете подать заявление на сайте Госуслуг или Едином образовательном портале. В первом случае с 18 марта можно подготовить черновик заявления (который можно редактировать), а 29 марта останется лишь отправить его. Также можно принести документы лично в приемную комиссию школы либо направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Списки документов опубликованы на сайтах школ Челябинска. Как производится прием Ребенок будет зачислен в челябинскую школу в рамках первого этапа, если он зарегистрирован на закрепленной к образовательному учреждению территории, а также имеет право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке (по месту жительства) и преимущественное право приема в школы, где уже учатся их братья и (или) сестры. Для остальных детей зачисление пройдет во втором этапе. Хотим в другую школу Если вы подали заявление на зачисление в одну школу Челябинска, то повторно сможете подать аналогичное заявление в другую школу лишь после отзыва первого. С 1 по 3 июля все директора образовательных учреждений публикуют списки будущих первоклассников, а к 4—5 июля на сайте Комитета по делам образования публикуют информацию о количестве вакантных мест для второго этапа. Что делать после подачи заявления Все заявления челябинцев, независимо от способа подачи, регистрируют в государственной информационной системе «Образование Челябинской области». После этого родители должны предоставить в школу оригиналы документов, а ребенок получает статус «Очередник». Будущего первоклассника зачисляют в школу в течение трех или пяти дней (в рамках первого и второго этапа соответственно), заявление получает статус «Направлен в ОО».