19 марта 2024

Массовое ДТП парализовало движение в Екатеринбурге. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
В аварию попали пять машин Фото:

В Екатеринбурге возле концерна «Калина» столкнулись пять автомобилей, из-за чего образовалось пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«У „Калины“ массовая авария из пяти машин. На дороге скопилась огромная пробка, машины почти не двигаются», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге возле концерна «Калина» столкнулись пять автомобилей, из-за чего образовалось пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У „Калины“ массовая авария из пяти машин. На дороге скопилась огромная пробка, машины почти не двигаются», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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