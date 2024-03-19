Массовое ДТП парализовало движение в Екатеринбурге. Скрин

20 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В аварию попали пять машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге возле концерна «Калина» столкнулись пять автомобилей, из-за чего образовалось пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У „Калины“ массовая авария из пяти машин. На дороге скопилась огромная пробка, машины почти не двигаются», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле концерна «Калина» столкнулись пять автомобилей, из-за чего образовалось пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У „Калины“ массовая авария из пяти машин. На дороге скопилась огромная пробка, машины почти не двигаются», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.