В аварию попали пять машин
В Екатеринбурге возле концерна «Калина» столкнулись пять автомобилей, из-за чего образовалось пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«У „Калины“ массовая авария из пяти машин. На дороге скопилась огромная пробка, машины почти не двигаются», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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