Арестован еще один фигурант дела, по которому проходит экс-глава «Ленфильма»

20 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Суд заочно арестовал Дмитрия Жмуцкого Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий заочно арестован. Такое решение принял Тверской суд Москвы 20 марта. Жмуцкий является фигурантом уголовного дела, по которому также проходит экс-глава «Ленфильма» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жмужкого Дмитрия Анатольевича, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере)», — говорится в сообщении суда. Там отмечается, что Жмуцкий 13 февраля был объявлен в международный розыск. По этому же уголовному делу фигурантом является Федор Щербаков, который также был заочно арестован. Сейчас медиаменеджер оспаривает меру пресечения. Инсайдеры URA.RU ранее рассказывали, что осенью 2023 года Щербаков якобы покинул Россию и уехал в Турцию. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий заочно арестован. Такое решение принял Тверской суд Москвы 20 марта. Жмуцкий является фигурантом уголовного дела, по которому также проходит экс-глава «Ленфильма» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жмужкого Дмитрия Анатольевича, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере)», — говорится в сообщении суда. Там отмечается, что Жмуцкий 13 февраля был объявлен в международный розыск. По этому же уголовному делу фигурантом является Федор Щербаков, который также был заочно арестован. Сейчас медиаменеджер оспаривает меру пресечения. Инсайдеры URA.RU ранее рассказывали, что осенью 2023 года Щербаков якобы покинул Россию и уехал в Турцию. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.