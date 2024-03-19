Экс-глава «Ленфильма» пытается обжаловать свой арест

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
Арест Федора Щербакова (на фото в центре) пытаются обжаловать Фото:

Экс-глава киностудии «Ленфильм» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков пытается обжаловать свой заочный арест по делу о вымогательстве. Об этом сообщается в картотеке Тверского суда Москвы.

«Апелляционная жалоба подана 15 марта», — следует из базы суда. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не сообщается.

Осенью прошлого года URA.RU со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В феврале Федора Щербакова объявили в розыск, а 14 марта заочно арестовали по делу о вымогательстве. Сейчас временно исполняет обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов.

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Экс-глава киностудии «Ленфильм» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков пытается обжаловать свой заочный арест по делу о вымогательстве. Об этом сообщается в картотеке Тверского суда Москвы. «Апелляционная жалоба подана 15 марта», — следует из базы суда. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не сообщается. Осенью прошлого года URA.RU со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В феврале Федора Щербакова объявили в розыск, а 14 марта заочно арестовали по делу о вымогательстве. Сейчас временно исполняет обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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