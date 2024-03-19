Происшествия Криминал Экс-глава «Ленфильма» пытается обжаловать свой арест 19 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 + Арест Федора Щербакова (на фото в центре) пытаются обжаловать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-глава киностудии «Ленфильм» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков пытается обжаловать свой заочный арест по делу о вымогательстве. Об этом сообщается в картотеке Тверского суда Москвы. «Апелляционная жалоба подана 15 марта», — следует из базы суда. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не сообщается. Осенью прошлого года URA.RU со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В феврале Федора Щербакова объявили в розыск, а 14 марта заочно арестовали по делу о вымогательстве. Сейчас временно исполняет обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-глава киностудии «Ленфильм» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков пытается обжаловать свой заочный арест по делу о вымогательстве. Об этом сообщается в картотеке Тверского суда Москвы. «Апелляционная жалоба подана 15 марта», — следует из базы суда. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не сообщается. Осенью прошлого года URA.RU со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В феврале Федора Щербакова объявили в розыск, а 14 марта заочно арестовали по делу о вымогательстве. Сейчас временно исполняет обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям