Экс-глава «Ленфильма» пытается обжаловать свой арест

Экс-глава киностудии «Ленфильм» и гендиректор медиахолдинга 1MI Федор Щербаков пытается обжаловать свой заочный арест по делу о вымогательстве. Об этом сообщается в картотеке Тверского суда Москвы.
«Апелляционная жалоба подана 15 марта», — следует из базы суда. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не сообщается.
Осенью прошлого года URA.RU со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Этому предшествовал арест его бизнес-партнера Антона Сафонова. Последний является фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В феврале Федора Щербакова объявили в розыск, а 14 марта заочно арестовали по делу о вымогательстве. Сейчас временно исполняет обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов.
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