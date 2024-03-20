В Челябинске на 80% подорожала аренда маленьких квартир

В Челябинске аренда квартир-невеличек выросла до 24 тысяч рублей в месяц

20 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Аренда маленьких квартир в городе за год выросла почти до 24 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года аренда квартир площадью до 32 квадратных метров выросла в цене на 79,8%. За год аренда подобной недвижимости подорожала до 23 900 рублей, говорится на портале о недвижимости. «Больше всего за последние 12 месяцев аренда малогабаритных квартир подорожала в Липецке, где рост составил целых 97%. А также в Астрахани (+82,8%), Махачкале (+80,1%), Челябинске (+79,8%). Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Челябинске на данный момент составляет 23 900 рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Аналитики отметили, меньше всего цены на аренду квартир поднялись в Сочи (+16,7%), Ленинградской области (+22,9%), Владивостоке (+23,5%), Санкт-Петербурге (+26,4%) и Москве (+26,6%). На данный момент стоимость аренды квартиры площадью до 32 квадратных метров в Москве составляет 47 тысяч 523 рубля, в Подмосковье такие квартиры сдаются за 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 29 204 рубля, в Ленинградской области — за 22 747 рублей в месяц. В среднем по стране компактное однокомнатное жилье или квартира-студия оценивается в 23 338 рублей. За 2023 год аренда маленьких квартир в России в среднем увеличилась на 53,8%. Ранее в Челябинске выросли цены долгосрочную на аренду комнат. За 2023 год цены за подобную недвижимость выросли на 23,4%. Данную недвижимость в Челябинске можно арендовать в среднем за 8 тысяч 211 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года аренда квартир площадью до 32 квадратных метров выросла в цене на 79,8%. За год аренда подобной недвижимости подорожала до 23 900 рублей, говорится на портале о недвижимости. «Больше всего за последние 12 месяцев аренда малогабаритных квартир подорожала в Липецке, где рост составил целых 97%. А также в Астрахани (+82,8%), Махачкале (+80,1%), Челябинске (+79,8%). Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Челябинске на данный момент составляет 23 900 рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Аналитики отметили, меньше всего цены на аренду квартир поднялись в Сочи (+16,7%), Ленинградской области (+22,9%), Владивостоке (+23,5%), Санкт-Петербурге (+26,4%) и Москве (+26,6%). На данный момент стоимость аренды квартиры площадью до 32 квадратных метров в Москве составляет 47 тысяч 523 рубля, в Подмосковье такие квартиры сдаются за 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 29 204 рубля, в Ленинградской области — за 22 747 рублей в месяц. В среднем по стране компактное однокомнатное жилье или квартира-студия оценивается в 23 338 рублей. За 2023 год аренда маленьких квартир в России в среднем увеличилась на 53,8%. Ранее в Челябинске выросли цены долгосрочную на аренду комнат. За 2023 год цены за подобную недвижимость выросли на 23,4%. Данную недвижимость в Челябинске можно арендовать в среднем за 8 тысяч 211 рублей.