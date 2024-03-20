Житель Тюмени пригрозил взорвать жилой дом

В Тюмени осудили мужчину, пообещавшего устроить взрыв в доме

21 марта 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Мужчина получил год ограничения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменец позвонил в полицию и пообещал взорвать жилой дом. Поводом для этого стало то, что пьяный мужчина не мог попасть в квартиру. Информация изложена в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU. После ложного сообщения о готовящемся теракте горожанин лег спать под дверью в подъезде. «В вечернее время гражданин купил пиво, водку и джин-тоник, а затем употребил их возле своего дома. После он зашел в подъезд и на этаже, где расположена его квартира, на лестничной площадке увидел спящего брата. У обвиняемого не было ключей, он стал стучать в квартиру, но ему не открыли. Разозлившись, мужчина взял сотовый телефон родственника, набрал 112 и сообщил, что хочет взорвать дом», — говорится в материалах. После звонка в экстренную службу тюменец лег рядом с братом на площадке и тоже уснул. Пока он отдыхал, на место выехала следственно-оперативная группа. Они осмотрели здание, но следов взрывных устройств не обнаружили. Во время задержания тюменец сознался, что информацию о минировании он выдумал. Судили мужчину по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Минимальное наказание по ней составляет 200 тысяч рублей штрафа. Однако мужчину приговорили лишь к году ограничения свободы. В этот период он не может выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы города и Тюменского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменец позвонил в полицию и пообещал взорвать жилой дом. Поводом для этого стало то, что пьяный мужчина не мог попасть в квартиру. Информация изложена в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU. После ложного сообщения о готовящемся теракте горожанин лег спать под дверью в подъезде. «В вечернее время гражданин купил пиво, водку и джин-тоник, а затем употребил их возле своего дома. После он зашел в подъезд и на этаже, где расположена его квартира, на лестничной площадке увидел спящего брата. У обвиняемого не было ключей, он стал стучать в квартиру, но ему не открыли. Разозлившись, мужчина взял сотовый телефон родственника, набрал 112 и сообщил, что хочет взорвать дом», — говорится в материалах. После звонка в экстренную службу тюменец лег рядом с братом на площадке и тоже уснул. Пока он отдыхал, на место выехала следственно-оперативная группа. Они осмотрели здание, но следов взрывных устройств не обнаружили. Во время задержания тюменец сознался, что информацию о минировании он выдумал. Судили мужчину по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Минимальное наказание по ней составляет 200 тысяч рублей штрафа. Однако мужчину приговорили лишь к году ограничения свободы. В этот период он не может выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы города и Тюменского района.