Шойгу озвучил потери ВСУ на российской границе

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за восемь ней потеряли 3,5 тысячи человек Фото:
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Потери ВСУ при попытках прорваться через госграницу России составили свыше 3,5 тысячи человек.ю Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что это данные за восемь суток боевых действий. 70% от этих потерь составили убитые.

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Потери ВСУ при попытках прорваться через госграницу России составили свыше 3,5 тысячи человек.ю Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что это данные за восемь суток боевых действий. 70% от этих потерь составили убитые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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