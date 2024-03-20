Шойгу озвучил потери ВСУ на российской границе

Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за восемь ней потеряли 3,5 тысячи человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Потери ВСУ при попытках прорваться через госграницу России составили свыше 3,5 тысячи человек.ю Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что это данные за восемь суток боевых действий. 70% от этих потерь составили убитые.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.