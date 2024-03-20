В Нижневартовске решили застроить старые районы по новому формату

Старые районы Нижневартовска застроят новыми домами в рамках КРТ

Районы рассчитывают застроить в рамках КРТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) планируют застроить территорию в старой части города в рамках комплексного развития территории. Речь идет о микрорайонах 1п и 9п в так называемом Старом Вартовске — там может появиться жилая многоквартирная застройка, рассказали URA.RU в мэрии.

«Это будет обособленный район, он подойдет людям, которым может быть некомфортно жить в центральной части. В каком масштабе он получится, станет понятно, когда сядем за стол переговоров с застройщиком», — рассказал журналисту агентства руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации города Станислав Чеботарев.

Районы находятся в южной части Нижневартовска. Сроки строительства пока неизвестны — сейчас местные власти готовятся к переговорам с потенциальными застройщиками. Механизм комплексного развития территорий (КРТ) — процесс реновации городов, в рамках которого сносится ветхое и строится новое жилье вместе инфраструктурой.

Ранее URA.RU рассказывало о районах Нижневартовска, где в 2024 году закончат строительство жилья. В первую очередь, это новостройки на территории так называемой «ипотечной долины».