В курганском правительстве ждут наводнение в десятках населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Исполняющий обязанности главы департамента природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных срочно обратился к жителям из-за паводка. Чиновник призвал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Исходя из погодных условий и предварительного прогноза Гидрометцентра, в Курганской области при наихудшем сценарии прогнозируются уровни воды выше нормы на более двух метров. Исходя из этого, правительством региона организована работа по подготовке всех необходимых распорядительных документов, по мобилизации всех сил и средств для смягчения всех последствий весеннего паводка», — сообщает Земляных.

Чиновник напомнил, в каких зонах может быть подтопление:

Жилой сектор за Кировским мостом, Керамзитный, Тополя, Смолино, Затобольный, Глинки, Челноково, Камчиха, СНТ в Кургане;

часть территорий в бассейне реки Исеть в Шадринске;

ряд окружных центров — Звериноголовское, Глядянское, Далматово;

села Белозерское, Нижнетобольное, Редькино, Рычково, Речкино в Белозерском округе;

село Большое Чаусово в Кетовском округе;

город Катайск и село Ильинское в Катайском округе;

села Замараевское, Сухринское, Понькино, Погорелка, Мыльниково, Ильтяково в Шадринском округе;

село Кирово в Мишкинском округе;

села Мехонское и Барино в Шатровском округе.

Также сообщается, что подтопление может быть в следующих населенных пунктах: село Усть-Уйское Целинного округа, село Звериноголовское, село Барино Шатровского округа, автомобильный мост к деревне Жарникова Каргапольского округа, автомобильная дорога в микрорайоне Утятка (Курган) и автомобильная дорога к деревне Иковское Белозерского округа.

Ранее URA.RU писало, что глава Каргапольского округа (Курганская область) Евгений Ленков заявил об ожидании неблагоприятных последствий паводка этой весной. По предварительным данным, река Миасс может выйти на поверхность моста на автодороге к деревне Жарникова.