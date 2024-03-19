19 марта 2024

В ЯНАО пройдут концерты группы «Пелагея»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Мы вместе" на Красной площади. Москва, пелагея
В двух городах ЯНАО выступит группа «Пелагея» Фото:

В Салехарде (ЯНАО) и в Муравленко (ЯНАО) с концертной программой выступит популярная группа «Пелагея». Об этом говорится на официальном сайте Ямальской филармонии.

«Группа „Пелагея“ — большей частью сибиряки-самородки, а Пелагею народ давно причислил к национальному достоянию России. Группа успешно выступает по всей стране и создает популярную альтернативу традиционным коллективам», — говорится в анонсе на сайте культурного центра.

Жители Ямала смогут посетить мероприятие 16 и 18 апреля в Салехарде, и 20 апреля в Муравленко. Артисты исполнят любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках. Зрители смогут окунуться в душевную и праздничную атмосферу.

Ранее URA.RU сообщало о выступлении певицы Зары в Салехарде. Перед концертом артистка провела творческую встречу с ямальской молодежью.

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В Салехарде (ЯНАО) и в Муравленко (ЯНАО) с концертной программой выступит популярная группа «Пелагея». Об этом говорится на официальном сайте Ямальской филармонии. «Группа „Пелагея“ — большей частью сибиряки-самородки, а Пелагею народ давно причислил к национальному достоянию России. Группа успешно выступает по всей стране и создает популярную альтернативу традиционным коллективам», — говорится в анонсе на сайте культурного центра. Жители Ямала смогут посетить мероприятие 16 и 18 апреля в Салехарде, и 20 апреля в Муравленко. Артисты исполнят любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках. Зрители смогут окунуться в душевную и праздничную атмосферу. Ранее URA.RU сообщало о выступлении певицы Зары в Салехарде. Перед концертом артистка провела творческую встречу с ямальской молодежью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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