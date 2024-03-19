В ЯНАО пройдут концерты группы «Пелагея»

В Салехарде (ЯНАО) и в Муравленко (ЯНАО) с концертной программой выступит популярная группа «Пелагея». Об этом говорится на официальном сайте Ямальской филармонии.
«Группа „Пелагея“ — большей частью сибиряки-самородки, а Пелагею народ давно причислил к национальному достоянию России. Группа успешно выступает по всей стране и создает популярную альтернативу традиционным коллективам», — говорится в анонсе на сайте культурного центра.
Жители Ямала смогут посетить мероприятие 16 и 18 апреля в Салехарде, и 20 апреля в Муравленко. Артисты исполнят любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках. Зрители смогут окунуться в душевную и праздничную атмосферу.
Ранее URA.RU сообщало о выступлении певицы Зары в Салехарде. Перед концертом артистка провела творческую встречу с ямальской молодежью.
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