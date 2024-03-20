Шойгу: потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза

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ВСУ сейчас теряют больше солдат, чем зимой прошлого года, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии.

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Глава российского военного ведомства отметил, что Запад обеспокоен успехами России на поле боя. По его словам, США и союзникам с каждым днем все сложнее продвигать проукраинскую повестку на фоне неудач ВСУ.

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Армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии. «В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Глава российского военного ведомства отметил, что Запад обеспокоен успехами России на поле боя. По его словам, США и союзникам с каждым днем все сложнее продвигать проукраинскую повестку на фоне неудач ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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