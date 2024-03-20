Шойгу: потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза

20 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

ВСУ сейчас теряют больше солдат, чем зимой прошлого года, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии. «В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале . Глава российского военного ведомства отметил, что Запад обеспокоен успехами России на поле боя. По его словам, США и союзникам с каждым днем все сложнее продвигать проукраинскую повестку на фоне неудач ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии. «В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Глава российского военного ведомства отметил, что Запад обеспокоен успехами России на поле боя. По его словам, США и союзникам с каждым днем все сложнее продвигать проукраинскую повестку на фоне неудач ВСУ.