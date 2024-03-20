Шойгу раскрыл подробности Парада Победы в Москве в 2024 году

Шойгу: в Параде Победы на Красной площади задействуют 9000 человек

20 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Военные парады пройдут в 28 городах страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года будут задействованы более 9000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники. Также участие в параде примет авиация Воздушно-космических сил РФ, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства. По его словам, в пешей колонне пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск ВС РФ. Также парадные коробки составят участники специальной военной операции, воспитанники суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки. Сопровождать парад будет сводный военный оркестр. В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. Общее количество участников — более 50 тысяч человек. Будут представлены около 1000 образцов вооружения и военной техники, отметил Шойгу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года будут задействованы более 9000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники. Также участие в параде примет авиация Воздушно-космических сил РФ, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства. По его словам, в пешей колонне пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск ВС РФ. Также парадные коробки составят участники специальной военной операции, воспитанники суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки. Сопровождать парад будет сводный военный оркестр. В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. Общее количество участников — более 50 тысяч человек. Будут представлены около 1000 образцов вооружения и военной техники, отметил Шойгу