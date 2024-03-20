Шойгу раскрыл подробности Парада Победы в Москве в 2024 году

Шойгу: в Параде Победы на Красной площади задействуют 9000 человек
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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, парад победы, военный
Военные парады пройдут в 28 городах страны Фото:

В Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года будут задействованы более 9000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники. Также участие в параде примет авиация Воздушно-космических сил РФ, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

По его словам, в пешей колонне пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск ВС РФ. Также парадные коробки составят участники специальной военной операции, воспитанники суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки. Сопровождать парад будет сводный военный оркестр.

В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. Общее количество участников — более 50 тысяч человек. Будут представлены около 1000 образцов вооружения и военной техники, отметил Шойгу

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В Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года будут задействованы более 9000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники. Также участие в параде примет авиация Воздушно-космических сил РФ, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства. По его словам, в пешей колонне пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск ВС РФ. Также парадные коробки составят участники специальной военной операции, воспитанники суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки. Сопровождать парад будет сводный военный оркестр. В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. Общее количество участников — более 50 тысяч человек. Будут представлены около 1000 образцов вооружения и военной техники, отметил Шойгу
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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