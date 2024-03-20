Власти Екатеринбурга нашли способ победить адские пробки

Проблема с пробками в Екатеринбурге обострилась в последние годы
Пробок в Екатеринбурге в обозримой перспективе станет меньше, рассказал новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. По словам чиновника, работа в этом направлении уже ведется, например, в городе отрегулируют светофоры.
«В частности, принимаются определенные кадровые решения (вероятно, речь идет о перестановках в Центре организации движения — прим. ред.). Я точно уверен, что правильным регулированием светофоров сможем сократить пробки на 20-25%. Мы видим, на каких участках есть проблемы», — заверил Галямов, не став называть сроков.
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