Власти Екатеринбурга нашли способ победить адские пробки

Администрация Екатеринбурга сократит пробки регулированием светофоров
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Вечерний город. Екатеринбург, вечерний город, улица малышева, пробка автомобильная, вечерний екатеринбург
Проблема с пробками в Екатеринбурге обострилась в последние годы Фото:

Пробок в Екатеринбурге в обозримой перспективе станет меньше, рассказал новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. По словам чиновника, работа в этом направлении уже ведется, например, в городе отрегулируют светофоры.

«В частности, принимаются определенные кадровые решения (вероятно, речь идет о перестановках в Центре организации движения — прим. ред.). Я точно уверен, что правильным регулированием светофоров сможем сократить пробки на 20-25%. Мы видим, на каких участках есть проблемы», — заверил Галямов, не став называть сроков.

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Пробок в Екатеринбурге в обозримой перспективе станет меньше, рассказал новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. По словам чиновника, работа в этом направлении уже ведется, например, в городе отрегулируют светофоры. «В частности, принимаются определенные кадровые решения (вероятно, речь идет о перестановках в Центре организации движения — прим. ред.). Я точно уверен, что правильным регулированием светофоров сможем сократить пробки на 20-25%. Мы видим, на каких участках есть проблемы», — заверил Галямов, не став называть сроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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