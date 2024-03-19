Жительница Ноябрьска Дина Филиппова впервые побывала на зимней рыбалке. Впечатлениями и уловом она поделилась в видео, опубликованном в социальных сетях.
«Впервые на зимней рыбалке. Бурить лед механическим способом не так легко как казалось, хорошо, что был ледобур с шуруповертом. Из большого количества лунок клевало лишь в некоторых, хотя соседние лунки были совсем рядом. Может какие зимовальные ямы?» — поинтересовалась Дина Филиппова у более опытных рыбаков в группе «Рыбалка. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
Девушка призналась, что рыбу она ловила на реке Етыпур. Зимняя рыбалка ей понравилась с первого раза. В комментариях к посту ноябрянку поздравили с почином. «В наших рядах пополнение — это здорово! С первой рыбалкой вас и с новыми ощущениями», — написала Анастасия Иванова.
Иванова уже опытный рыбак. На речке Хантейка
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