19 марта 2024

Девушка из ЯНАО похвасталась уловом с первой зимней рыбалки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка, лунка
Ноябрянка Дина Филиппова впервые побывала на зимней рыбалке Фото:

Жительница Ноябрьска Дина Филиппова впервые побывала на зимней рыбалке. Впечатлениями и уловом она поделилась в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Впервые на зимней рыбалке. Бурить лед механическим способом не так легко как казалось, хорошо, что был ледобур с шуруповертом. Из большого количества лунок клевало лишь в некоторых, хотя соседние лунки были совсем рядом. Может какие зимовальные ямы?» — поинтересовалась Дина Филиппова у более опытных рыбаков в группе «Рыбалка. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка призналась, что рыбу она ловила на реке Етыпур. Зимняя рыбалка ей понравилась с первого раза. В комментариях к посту ноябрянку поздравили с почином. «В наших рядах пополнение — это здорово! С первой рыбалкой вас и с новыми ощущениями», — написала Анастасия Иванова.

Иванова уже опытный рыбак. На речке Хантейка девушка выловила целый «ковер» из окуней.

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Жительница Ноябрьска Дина Филиппова впервые побывала на зимней рыбалке. Впечатлениями и уловом она поделилась в видео, опубликованном в социальных сетях. «Впервые на зимней рыбалке. Бурить лед механическим способом не так легко как казалось, хорошо, что был ледобур с шуруповертом. Из большого количества лунок клевало лишь в некоторых, хотя соседние лунки были совсем рядом. Может какие зимовальные ямы?» — поинтересовалась Дина Филиппова у более опытных рыбаков в группе «Рыбалка. Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Девушка призналась, что рыбу она ловила на реке Етыпур. Зимняя рыбалка ей понравилась с первого раза. В комментариях к посту ноябрянку поздравили с почином. «В наших рядах пополнение — это здорово! С первой рыбалкой вас и с новыми ощущениями», — написала Анастасия Иванова. Иванова уже опытный рыбак. На речке Хантейка девушка выловила целый «ковер» из окуней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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