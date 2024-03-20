В ЕС рассказали подробности о новых антироссийских санкциях из-за смерти Навального*

Под новые санкции ЕС из-за Навального* попадут более 30 россиян

20 марта 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

В ЕС не стали дожидаться официального заключения о смерти Навального и сразу начали вводить санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Под новые антироссийские санкции из-за смерти Алексея Навального* попадут более 30 россиян-физических лиц и два юридических лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. «Послы Евросоюза согласовали новые антироссийские санкции. Они вступят в силу до конца недели», — передает ТАСС слова источника. Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в феврале 2024 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Еще не дожидаясь официального заключения о причинах смерти Навального, страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию. В частности, президент США Джо Байден ввел более 500 санкций. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под новые антироссийские санкции из-за смерти Алексея Навального* попадут более 30 россиян-физических лиц и два юридических лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. «Послы Евросоюза согласовали новые антироссийские санкции. Они вступят в силу до конца недели», — передает ТАСС слова источника. Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в феврале 2024 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Еще не дожидаясь официального заключения о причинах смерти Навального, страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию. В частности, президент США Джо Байден ввел более 500 санкций. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов