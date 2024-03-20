В ЕС рассказали подробности о новых антироссийских санкциях из-за смерти Навального*

Под новые антироссийские санкции из-за смерти Алексея Навального* попадут более 30 россиян-физических лиц и два юридических лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.
«Послы Евросоюза согласовали новые антироссийские санкции. Они вступят в силу до конца недели», — передает ТАСС слова источника.
Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в феврале 2024 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Еще не дожидаясь официального заключения о причинах смерти Навального, страны Запада стали усиливать санкционное давление на Россию. В частности, президент США Джо Байден ввел более 500 санкций.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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