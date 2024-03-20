В Пермском крае за 185 млн рублей продают колхоз с поголовьем дойных коров

В Кишертском округе Пермского края продают предприятие животноводства с поголовьем крупного рогатого скота. Стоимость фермерского хозяйства с дойными коровами составляет 185 млн рублей.
«Продается бизнес по разведению крупного рогатого скота для производства молока в селе Осинцево Кишертского округа. Поголовье составляет 2264 коровы, в том числе молодняк телочек по возрастным группам. Основное стадо молочного направления — 700 голов. Среднее предприятие. Действует специальный налоговый режим, среднесписочная численность сотрудников — 148 человек. Цена — 185 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что в стоимость сельхозпредприятия также входят земли под посев кормовых и зерновых культур. Общая площадь — около четырех тысяч гектаров. По данным сайта минсельхоза региона, в прикамском селе Осинцево действует одно среднее предприятие, которое занимается животноводством и растениеводством. Это ООО «Колхоз имени Ленина». В 2022 году оно получило выручку в 162,3 млн рублей и чистую прибыль в 34,9 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ферму с поголовьем дойных коров продает «Сбербанк». Стоимость действующего сельхозпредприятия составляет 15 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.