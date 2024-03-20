В Пермском крае за 185 млн рублей продают колхоз с поголовьем дойных коров

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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
Поголовье крупного рогатого скота на предприятии насчитывает 2264 животных Фото:

В Кишертском округе Пермского края продают предприятие животноводства с поголовьем крупного рогатого скота. Стоимость фермерского хозяйства с дойными коровами составляет 185 млн рублей.

«Продается бизнес по разведению крупного рогатого скота для производства молока в селе Осинцево Кишертского округа. Поголовье составляет 2264 коровы, в том числе молодняк телочек по возрастным группам. Основное стадо молочного направления — 700 голов. Среднее предприятие. Действует специальный налоговый режим, среднесписочная численность сотрудников — 148 человек. Цена — 185 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что в стоимость сельхозпредприятия также входят земли под посев кормовых и зерновых культур. Общая площадь — около четырех тысяч гектаров. По данным сайта минсельхоза региона, в прикамском селе Осинцево действует одно среднее предприятие, которое занимается животноводством и растениеводством. Это ООО «Колхоз имени Ленина». В 2022 году оно получило выручку в 162,3 млн рублей и чистую прибыль в 34,9 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ферму с поголовьем дойных коров продает «Сбербанк». Стоимость действующего сельхозпредприятия составляет 15 млн рублей.

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В Кишертском округе Пермского края продают предприятие животноводства с поголовьем крупного рогатого скота. Стоимость фермерского хозяйства с дойными коровами составляет 185 млн рублей. «Продается бизнес по разведению крупного рогатого скота для производства молока в селе Осинцево Кишертского округа. Поголовье составляет 2264 коровы, в том числе молодняк телочек по возрастным группам. Основное стадо молочного направления — 700 голов. Среднее предприятие. Действует специальный налоговый режим, среднесписочная численность сотрудников — 148 человек. Цена — 185 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в стоимость сельхозпредприятия также входят земли под посев кормовых и зерновых культур. Общая площадь — около четырех тысяч гектаров. По данным сайта минсельхоза региона, в прикамском селе Осинцево действует одно среднее предприятие, которое занимается животноводством и растениеводством. Это ООО «Колхоз имени Ленина». В 2022 году оно получило выручку в 162,3 млн рублей и чистую прибыль в 34,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ферму с поголовьем дойных коров продает «Сбербанк». Стоимость действующего сельхозпредприятия составляет 15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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